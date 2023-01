-CES 2023: OMRON Healthcare presentará nuevos esfuerzos para hacer realidad la visión de "Llegar a cero": cero infartos de miocardio y cero accidentes cerebrovasculares.

- "Viso," nuevo servicio de Reino Unido de monitorización remota de pacientes se pondrá en marcha a principios de 2023 -

KYOTO, Japón, 10 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (en lo sucesivo, "la empresa") presenta en la mayor feria de electrónica de consumo del mundo (CES 2023) un nuevo servicio de Reino Unido de monitorización remota de pacientes para hacer realidad su visión "Going for Zero" (llegar a cero) de eliminar los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. La empresa se centra en la fibrilación auricular (FA), uno de los tipos de arritmias más frecuentes, y presenta en CES 2023, que se celebra del 5 al 8 de enero en Las Vegas (EE.UU.), una serie de iniciativas para detectar precozmente la FA.

A continuación se detalla la exposición del stand:

Temas en CES 2023

1. Detección precoz de cardiopatías mediante monitorización de la presión arterial y tecnología ECG

OMRON Healthcare está poniendo sus miras en la creciente fibrilación auricular (FA), una de las afecciones cardiacas y factor de riesgo que causa infarto cerebral cardiogénico. Como presenta síntomas sutiles que van y vienen, o simplemente pasa desapercibida, es difícil detectar la enfermedad en una fase temprana. Sin embargo, la detección precoz y el tratamiento adecuado pueden reducir el riesgo de infarto de miocardio e ictus. Un estudio demuestra que la hipertensión aumenta el riesgo de fibrilación auricular hasta 3 veces el nivel medio. En EE.UU. hay 116 millones de adultos con hipertensión y 37 millones de ellos padecen hipertensión no controlada en estadio 2 (*1). Las investigaciones muestran que la prevalencia de la fibrilación auricular seguirá aumentando en la próxima década (*2) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que 12,1 millones de personas en EE.UU. padecerán fibrilación auricular en 2030 (*3). La empresa ha lanzado a escala mundial el tensiómetro para la parte superior del brazo con ECG incorporado. Con este innovador dispositivo, los usuarios y los profesionales sanitarios pueden utilizar los datos monitorizados en casa para el tratamiento y, como resultado, se podría realizar la detección precoz de la fibrilación auricular en pacientes hipertensos.

Notas:

(*1) Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (14 de octubre de 2022). "Datos sobre la hipertensión", Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. https://www.cdc.gov/bloodpressure/facts.htm

(*2) Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (14 de octubre de 2022). "Fibrilación auricular," Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm

(*3) Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (14 de octubre de 2022). "Fibrilación auricular," Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm

2. Expansión de la sanidad digital

La empresa también ha dado a conocer las últimas funciones, entre las que se incluyen un "Entrenador personal de salud cardiaca" y un "Equipo de atención" en su aplicación OMRON connect (US/CAN/EMEA), que se ha lanzado en los mercados de EE.UU., Canadá y EMEA. La aplicación "Entrenador personal de salud cardiaca" analiza los datos vitales registrados con los dispositivos conectados de OMRON mediante tecnología de IA y proporciona a los usuarios información y orientación para el cambio de comportamiento, junto con consejos sobre recetas, salud y ejercicio, así como el peso corporal y la presión arterial objetivo en función de los datos específicos del usuario. La función "Equipo de atención" permitirá al usuario formar su propio equipo de cuidados, que puede ser un profesional médico, un amigo o un familiar. Los miembros del equipo también pueden controlar los datos vitales en la aplicación.

3. Innovación de los servicios mundiales de monitorización remota de pacientes (RPM)

- Viso, una nueva plataforma RPM multienfermedad en el Reino Unido

El servicio, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2023, ayudará a los pacientes con enfermedades crónicas a compartir con sus médicos datos sanitarios vitales desde sus casas. El servicio permite a los médicos controlar el estado físico y la adherencia a la medicación de sus pacientes para mejorar la gestión de los cuidados crónicos. En el Reino Unido, los pacientes tienen la opción de inscribirse con un médico de cabecera (GP) que atenderá a una amplia gama de pacientes y afecciones, desde una visita inicial hasta un tratamiento a largo plazo. Por ello, es fundamental optimizar la distribución de su tiempo y su carga de trabajo.

Con Viso, los pacientes pueden compartir con sus médicos sus múltiples datos vitales, como la tensión arterial y el peso corporal, mientras los médicos controlan a distancia los datos de sus pacientes entre sus visitas a la consulta. Los datos de presión arterial acumulados por Viso son analizados por un programa de medicación desarrollado por un equipo de la Universidad de Oxford, y la aplicación recomienda a los médicos un plan de medicación personalizado de tres meses para cada paciente. Con Viso, los pacientes también pueden introducir su adherencia a la medicación y su estado físico respondiendo al cuestionario que supervisa el médico especialista. Por tanto, cuanto más utilicen los usuarios la aplicación, mejor conocerá a los pacientes y cómo puede ayudarles a entender su enfermedad. La app envía notificaciones automáticas a los médicos cuando un paciente tiene lecturas que indican si es necesario tomar medidas, lo que pone de relieve las necesidades más urgentes y de alto riesgo. Viso puede integrarse directamente con la historia médica electrónica (EMR) del médico, de modo que los historiales de los pacientes se gestionan de forma segura y centralizada. La empresa se ha comprometido a ayudar a los pacientes con enfermedades crónicas en el Reino Unido y a avanzar en la detección precoz y el tratamiento del infarto de miocardio y el ictus.

- VitalSight (TM), un RPM para pacientes con hipertensión en EE.UU.

En CES 2023 se presenta el testimonio de un médico que utiliza el programa VitalSight desde septiembre de 2020. Un sitio de cobertura presenta la eficacia de un tratamiento y la economía sanitaria de los servicios de RPM junto con los últimos datos del estudio.

Resumen del evento

Fechas: jueves, 5 de enero de 2023 – domingo, 8 de enero de 2023

Lugar: Las Vegas Convention Center (LVCC)

Estilo de exposición: Stand

Stand No: 8604

Cobertura: OMRON Healthcare en CES 2023

Imagen para la página del sitio de cobertura:

