Ces startups en phase de démarrage façonneront l'écosystème des entreprises européennes

CRACOVIE, Pologne, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Plus d'une centaine d'innovateurs se sont rendus à Cracovie, en Pologne, pour participer à la grande finale de l'EIT Jumpstarter. Les startups les plus prometteuses d'Europe centrale, orientale et méridionale ont reçu près de 200 milliers d'euros.

Le 29 novembre, la sixième édition de l'EIT Jumpstarter, un pré-accélérateur géré par six communautés de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), a pris fin, résumant le programme avec des présentations de 42 finalistes de 20 pays dans sept catégories différentes – santé, alimentation, matières premières, énergie, mobilité urbaine, fabrication et « New European Bauhaus » (axé sur les espaces de vie durables et inclusifs).

« Ces deux dernières années, nous avons constaté un intérêt croissant de la part des équipes des Balkans occidentaux, mais cette année a été exceptionnelle en termes d'innovateurs venant de cette partie de l'Europe », a déclaré Dóra Marosvölgyi, directrice des projets d'innovation stratégique régionaux de la Communauté pour l'EIT.

L'entreprise serbe FCL a reçu le prix pour la meilleure idée d'entreprise des Balkans occidentaux, et la startup bulgare Green Kilometres a remporté le prix pour la meilleure idée d'entreprise multithématique, un prix spécial pour les innovateurs marquants. La société, en coopération avec les municipalités locales, a créé un système de prestations sociales qui récompense les habitants qui couvrent les distances de manière non motorisée et « verte ». Le prix « New European Bauhaus » a été attribué à Spektral Seismic Solutions, de Slovénie.

Ce ne sont pas que les startups qui ont été récompensées lors de la grande finale. Le centre du système régional d'innovation (RIS) d'EIT Food de l'Université de Varsovie, a été reçu le prix du meilleur centre RIS.

Miser sur des innovations prometteuses

L'objectif du programme Jumpstarter est de mettre sur le marché les innovateurs en phase de démarrage des régions européennes émergentes et de les aider à transformer leurs idées et innovations scientifiques en entreprises prospères.

Le programme dure sept mois, au cours desquels des startups sélectionnées travaillent avec des mentors dans des formations locales qui sont des immersions profondes dans la modélisation et la planification des affaires. Sur la base du plan d'affaires développé, les startups sont évaluées et les six meilleures sont qualifiées pour la grande finale où elles concourent pour le prix de 10 000 EUR dans chaque catégorie.

Plus de 750 innovateurs ont rejoint le programme au cours des six dernières années et il y a un certain nombre de réussites, y compris des financements supplémentaires octroyés.

