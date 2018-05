Cesar Asfor Rocha é letrista de sucesso de Fagner

Em 2008, o jurista lançou um CD chamado "Parceiros", feito em parceria com o também compositor Amaro Penna. A maior parte das músicas do álbum é ou já foi interpretada também por nomes como Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

Ao jornal Estado de S. Paulo, Cesar Asfor Rocha revelou, em 2009, logo após concluir outra composição, que no começo tinha receio de mostrar suas poesias. "Porque você se revela por inteiro. E também por medo das críticas", disse à época. "Mas metade da poesia é de quem escreve. A outra metade é de quem lê", completou.

Porém, apesar do amor pela poesia, o jurista assegura que compor é mais complexo do que julgar. "Fazer letra de música é uma das mais difíceis formas de poesia. Na música, você tem mais de insinuar do que dizer. Como juiz ou advogado, é necessário ser explícito, repetitivo até", disse em entrevista ao site Conjur.

O talento para as letras, tanto prosa quanto poesia, levou o jurista Cesar Asfor Rocha a ser também membro da Academia Cearense de Letras e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas.

A passagem de Cesar Asfor Rocha pelo STJ, entre os anos de 1992 e 2012, deixou um legado que perdura até hoje: o processo de digitalização dos arquivos. A ideia só foi possível graças à atuação do jurista, que mobilizou os presidentes dos Tribunais de Justiça (TJs) e dos Tribunais Regionais Federais (TRFs).

Como relator do STJ, Cesar Asfor Rocha decidiu mais de 140 mil processos: quatro mil no TSE e quase três mil no Conselho Nacional de Justiça, onde também atuou como corregedor. Além disso, o jurista participou de mais de 600 mil ações nas turmas e seções.

