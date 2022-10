CESI : Domenico Villani succède à Matteo Codazzi en tant que nouveau PDG

MILAN, 29 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le conseil d'administration de CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano, centre électrotechnique expérimental italien) SpA, présidé par Guido Bortoni, a nommé Domenico Villani comme nouveau PDG de la société. M. Villani succède à Matteo Codazzi, qui quitte l'entreprise pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.

Domenico Villani, qui a rejoint CESI en 2006, a jusqu'à présent occupé les fonctions de vice-président exécutif de la division Test, Inspection et Certification et de directeur général de IPH GmbH et FGH E&T GmbH - les deux sociétés allemandes du Groupe - de KEMA BV Arnhem, en Hollande, et de ZKU, à Prague. M. Villani est également membre du conseil d'administration de CESI USA, ainsi que vice-président de CIGRE Italia et conseiller du Comité électrotechnique italien (CEI) et de l'association Circular Evolution. Auparavant, il a travaillé chez Siemens, VATech et Schneider Electric.

« Je tiens à remercier les actionnaires pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Après de nombreuses années, il a été décidé de désigner directement un dirigeant de CESI pour cette fonction ; c'est un signe important de considération pour les capacités de CESI, une entreprise solide avec des perspectives de développement intéressantes. Le secteur de l'énergie évolue rapidement et nous offre plusieurs opportunités. Les compétences et le dévouement de nos collaborateurs nous placent dans les meilleures conditions pour atteindre ces objectifs », a commenté le nouveau PDG.

Matteo Codazzi a tenu à exprimer sa reconnaissance aux actionnaires et à ses collègues au sein de CESI : « Mes remerciements vont aux actionnaires et au Conseil d'administration qui, ces dernières années, m'ont donné, par leur confiance, l'opportunité de mener à bien ma mission de la meilleure façon possible. Une pensée particulière va à tous mes collègues : travailler avec chacun d'entre eux a été un véritable privilège pour moi. En effet, c'est avant tout grâce à leur engagement que la société CESI a pu fièrement évoluer d'un centre d'excellence technologique à un véritable prestataire de services multinational soutenant la transition énergétique, avec des bureaux et des laboratoires dans le monde entier. »

Enfin, en ce qui concerne le changement, le président Bortoni a déclaré : « Je félicite le nouveau PDG, Domenico Villani, et je remercie Matteo Codazzi, également au nom de l'ensemble du conseil d'administration, pour les efforts qu'il a consacrés à CESI. Je suis également heureux que les actionnaires aient voté en faveur de la nomination de Domenico, un dirigeant qui a une grande expérience de l'entreprise, puisqu'il fait partie de l'interna corporis (du sein de la société CESI). Je suis convaincu qu'il saura diriger l'entreprise dans son ensemble, et qu'il valorisera également la division des services de conseil, « sœur » de la division des essais où il a exercé son activité professionnelle. Dès à présent, j'assure mon soutien inconditionnel au nouveau PDG, à qui j'adresse mes meilleurs vœux personnels, ainsi que ceux de l'ensemble du conseil d'administration. »

Depuis plus de soixante ans, CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) offre à ses clients, situés dans plus de 70 pays dans le monde, des services dans le domaine de l'innovation, de la numérisation, des essais et de l'ingénierie, ainsi que des conseils dans le secteur de l'énergie électrique et dans le génie civil et environnemental. En particulier, à travers sa division KEMA Labs, le Groupe est leader mondial dans les activités indépendantes d'essais, d'inspection et de certification de composants et de systèmes pour le secteur de l'énergie électrique et du numérique. Enfin, CESI fait partie des quelques entreprises dans le monde qui développent et produisent des cellules solaires avancées pour des applications spatiales.

Les principaux clients de la société sont des sociétés de production d'électricité (GenCos), des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution (TSO et DSO), des producteurs internationaux de composants et de systèmes électriques et numériques, des investisseurs privés, des institutions publiques (gouvernements, administrations publiques, autorités locales) et des autorités de régulation. En outre, CESI travaille en étroite collaboration avec des institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine, la Banque asiatique de développement et le Fonds arabe.

CESI dispose de bureaux à Milan, Arnhem (Pays-Bas), Berlin et Mannheim (Allemagne), Chalfont et Knoxville (États-Unis), Prague, Dubaï, Rio de Janeiro, Shanghai (Chine), Santiago du Chili.

