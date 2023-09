Cetaphil amplia a linha Pro AD Restoraderm com foco em peles sensíveis com tendência atópica

Ao todo, são 5 produtos da marca mais recomendada pelos dermatologistas2 voltados para cuidados corporais e faciais, da limpeza à hidratação, que apresentam em sua composição ingredientes que hidratam, acalmam e aliviam o prurido (que causa a sensação de coceira) da pele muito seca e irritada3. A filagrina e as ceramidas presentes nos produtos ajudam a melhorar a hidratação e a recuperar a barreira cutânea4. Já a tecnologia AD-Resyl, presente nas loções da linha, realiza a manutenção do microbioma da pele5, uma barreira protetora composta por microrganismos.

A dermatologista Daniela Pimentel (CRM SP0112165) explica que "o ressecamento é o principal responsável por sintomas como coceira e a descamação. Por isso, para conseguir prolongar o tempo entre as crises alérgicas, além de identificar quais são os gatilhos que desencadeiam reações na pele, é sempre recomendado o uso de hidratantes potentes, mas que tenham ingredientes calmantes para conter a irritação. Filagrina e ceramidas são excelentes aliados, por também atuarem na recuperação e no fortalecimento da barreira cutânea".

Os produtos de Cetaphil Pro AD Restoraderm também podem ser utilizados em pacientes pediátricos. A linha conta com: o Creme Hidratante Pro AD Restoraderm, a Loção Hidratante Pro AD Restoraderm (295mL e 145mL) e o Sabonete Líquido Pro AD Restoraderm, liberados para uso a partir dos 3 meses de idade6-7-8, e a Espuma Hidratante Pro AD Fast Control, a partir dos 7 meses9. "Quem tem a pele com tendência atópica normalmente manifesta sinais nos primeiros meses ou anos de vida. Nesses casos, produtos de aplicação tópica são muito bem-vindos já que a higienização com produtos adequados e a hidratação específica são pilares fundamentais nos cuidados diários desses pacientes", pontua a especialista.

"Os nossos produtos são pensados para atender todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis, como as peles atópicas. A ampliação da linha e o aprimoramento da fórmula da loção hidratante reforçam o nosso compromisso com essa jornada, pautado pelo avanço da ciência, tecnologia e inovação. Além de oferecer um cuidado ainda mais completo para quem sofre com o ressecamento e a irritação, vamos continuar fazendo parte da rotina de médicos e pacientes que confiam na eficácia das nossas fórmulas", comenta Claudia Paz, gerente de Estratégia Digital & DTC da franquia de Skincare Dermatológico da Galderma.

Conheça todos os detalhes dos produtos:

O mais novo integrante da linha, o Creme Hidratante Cetaphil Pro AD Restoraderm mantém a pele hidratada por 48 horas após 1 aplicação10, o que ajuda aliviar o ressecamento e o prurido da pele sensível11-12. Também age na recuperação significativa da barreira cutânea em 24 horas13.

A Loção Hidratante Cetaphil Pro AD Restoraderm, que teve sua fórmula aprimorada com a tecnologia AD-Resyl14-15, fundamental na manutenção do microbioma da pele16, alivia a coceira17 e fornece hidratação duradoura18. Também pode ser utilizado em crianças a partir dos 3 meses de idade19 – 100% das mães relataram que o produto ajudou a reduzir a sensibilidade da pele do seu filho com o uso contínuo durante 21 dias*.

A linha ainda conta com o sabonete líquido e espuma hidratante:

O uso do Sabonete Líquido Cetaphil Pro AD Restoraderm é mais adequado para a pele com eczema do que utilizar apenas água21. O produto, de uso diário, ajuda a aliviar o desconforto da pele atópica22-23 e é de fácil enxágue, deixando a pele macia e suave, proporcionando uma sensação de limpeza saudável23-24.

A Espuma Hidratante Cetaphil Pro AD Fast Control age de maneira rápida no controle do prurido25*. Foi formulado especialmente para uso na pele sensível em momentos de exacerbação de ressecamento e irritação26*. Além disso, 98% dos usuários sentiram que o produto é absorvido rapidamente pela pele27**.

Antes de utilizar qualquer produto, consulte um dermatologista.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com/br e galdermaaesthetics.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201969/1000x1000_Creme_Reparador_Frente_copy.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201970/Lo__o_145mL_PRO_AD.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201971/PRO_AD_LOCAO_HIDRA_295ml_frente_1000x1000.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201973/PRO_AD_SABONETE_LIQUIDO_frente_1000x1000px.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201972/Frasco_EspumaHidratPROAD100ml_pose01_1000px_op2.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma

