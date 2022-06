Cetaphil anuncia lançamento de novas fórmulas e embalagens mais sustentáveis de seus principais produtos

Os best-sellers de Cetaphil agora contam com niacinamida (vitamina B3) que reduz a sensibilidade da pele¹, pantenol (vitamina B5)² para ação calmante, e glicerina com ação antiirritante³, todos estes ingredientes promovem uma melhora da qualidade geral da pele. E para garantir que as fórmulas dos best-sellers sejam ainda melhores, foram realizados rigorosos testes clínicos com consumidores, que relataram ter sentido uma eficácia ainda maior dos produtos.