Cetaphil anuncia linha Travel Size: dentro ou fora de casa, os cuidados com a pele são essenciais

Cetaphil® apresenta sua nova linha travel size. A grande vantagem dela é ter a facilidade de dois passos fundamentais do skincare (limpeza e hidratação) para levar para qualquer lugar: trabalho, faculdade, academia e viagens. Os produtos continuam os mesmos, o que muda é a praticidade das versões de 59ml.

A Loção de Limpeza higieniza a pele de forma profunda e suave, removendo as impurezas e até a maquiagem, inclusive na área dos olhos. Além disso, ela não precisa ser enxaguada. É super prático: basta retirar o excesso do produto com um lenço ou algodão.

Já a Loção Hidratante tem a mesma fórmula dos hidratantes Cetaphil®, ou seja, possui hidratação intensa para pele normal a seca, textura leve e não oleosa e rápida absorção. Ainda mais nesse período de pandemia, em que o uso de álcool em gel pode ressecar as mãos, é importante sempre usar a loção hidratante para mantê-las macias e saudáveis.

Agora, sua rotina de cuidados te acompanha em qualquer lugar. Não se esqueça de consultar seu dermatologista para definir os melhores cuidados para o seu tipo de pele.

Sobre Cetaphil

Cetaphil é uma marca confiável e recomendada por dermatologistas há mais de 70 anos e usada por milhões de pessoas em todo o mundo. Cetaphil está disponível em mais de 70 países e oferece uma ampla gama de produtos para a rotina de limpeza, hidratação e proteção para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis. Formulada para fornecer cuidado especializado de pele nos seus mais variados tipos e condições, Cetaphil se tornou uma das principais marcas de tratamento de pele recomendadas por dermatologistas e outros profissionais de saúde em todo o mundo. No Brasil, temos orgulho de ser a marca de hidratação nº 1 do mercado de dermocosméticos1. Trabalhamos em estreita colaboração com especialistas médicos para entender as necessidades da pele, nos permitindo fornecer diferentes soluções adaptadas a essas necessidades e tornar a marca Cetaphil® o que é hoje. - https://www.cetaphil.com.br/

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

