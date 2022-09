Cetaphil celebra 75 anos inovando no cuidado completo para a pele sensível

Atenta às necessidades de seus consumidores, a marca segue aprimorando as fórmulas de seus produtos e ampliando seu portfólio

SÃO PAULO, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Cetaphil, marca especialista no cuidado com a pele sensível, está comemorando o seu 75º aniversário. E, com o propósito de fornecer produtos inovadores para peles sensíveis, a marca trabalha em colaboração com dermatologistas para entender as necessidades de seus consumidores e proporcionar o cuidado completo, fornecendo sempre as melhores soluções.

De raízes texanas, Cetaphil foi desenvolvido por um farmacêutico para ajudar os pacientes a cuidarem de suas peles de forma mais eficaz. A marca foi lançada em 1947 com seu primeiro produto, a Loção de Limpeza Cetaphil, que é um best-seller até hoje.

Atualmente, a marca está disponível em mais de 70 países e oferece uma ampla gama de produtos para as necessidades diárias de toda rotina de skincare. O portifólio extenso contempla desde produtos para limpeza, até hidratantes, séruns e produtos para proteção solar, além, é claro, das linhas para cuidados especiais, como é o caso da linha PRO Ureia, PRO AD Restoraderm e PRO AC Dermacontrol.

A marca reafirma seu compromisso com a inovação lançando novos produtos e aprimorando suas fórmulas para atender as necessidades de quem tem a pele sensível e sente: aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e/ou tem a barreira cutânea enfraquecia. Com ingredientes ainda mais adequados para pele sensível e embalagens biodegradáveis, Cetaphil mostra que sua sensibilidade vai além da pele.

Cetaphil, cuidado completo para sua pele sensível!

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.galderma.com e www.cetaphil.com.br.

