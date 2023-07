Cetaphil e Sabrina Sato convidam Ticiane Pinheiro, Mari Gonzalez e outras celebridades a revelarem seus segredos de cuidados com a pele durante o inverno

A rotina de cuidados de todas elas têm algo em comum: os hidratantes Cetaphil, que oferecem uma hidratação completa, por meio de uma potente combinação de ingredientes como: niacinamida, pantenol e glicerina

SÃO PAULO, 7 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Para muitas pessoas, o inverno é sinônimo de pele sensível e ressecada. Afinal, dias frios, clima seco e banhos quentes formam a combinação ideal para a desidratação do maior órgão do nosso corpo. Por outro lado, o que muitos não sabem é que a escolha do hidratante correto pode fazer toda a diferença no combate ao ressecamento. Pensando nisso, Cetaphil, a marca mais recomendada pelos dermatologistas1, convidou Sabrina Sato para revelar os seus segredos sobre os cuidados com a pele do corpo durante os dias mais frios do ano. Além de dividir o melhor da hidratação corporal, Sabrina desafiou outras celebridades a responder: qual é o seu segredo para uma pele hidratada até nos dias mais frios?

Nessa quarta-feira (5), Sabrina Sato iniciou uma conversa com Mari Gonzalez, Ticiane Pinheiro, Luiza Possi, Gabi Melim, Mirella Santos, Aline Wirley e Ju Trevisol sobre suas rotinas de skincare corporal. Todas elas estão compartilhando com as suas audiências, ao longo dessa semana, dicas fundamentais para manter a pele hidratada, especialmente nesse período do ano.

O objetivo de Cetaphil é conscientizar os consumidores sobre os produtos que fazem parte do portfólio e atuam contra os 5 sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e barreira cutânea enfraquecida. Entre os principais ingredientes presentes na fórmula, se destacam a niacinamida que é responsável por melhorar a barreira cutânea, reduzindo a sensibilidade da pele2, enquanto o pantenol tem um ótimo potencial de hidratação3, especialmente quando combinado à glicerina, que tem propriedades umectantes4 e combate o ressecamento.

"O meu principal segredo é sempre manter a rotina de skincare em dia. Para quem me conhece, sabe que a linha de hidratantes Cetaphil acompanha toda a família Sato Rahal há anos. E deixo aqui a minha dica: a pele do corpo precisa de cuidados durante todo o ano! Principalmente no inverno. E claro, Cetaphil Healthy Renew na rotina de cuidados com o rosto", diz Sabrina Sato.

A marca reforça a importância de consultar sempre um dermatologista!

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149584/Galderma.jpg

