Cetaphil lança iniciativa global de conscientização sobre pele sensível com um mês inteiro de conteúdo educacional

"Nós mantemos o compromisso de oferecer fórmulas para o cuidado da pele que sejam suaves, enquanto eficazes, e que fortaleçam e protejam até mesmo a pele mais sensível. É por isso que todos os nossos produtos são formulados a partir de recomendações de dermatologistas e têm como foco proporcionar limpeza, hidratação e proteção solar para cada tipo de pele sensível – ressacada, mista, oleosa, com desconfortos ou com a barreira cutânea enfraquecida", comenta Vitor Miranda, diretor da BU de Consumo e Medicamentos de Prescrição na Galderma Brasil.

Ao longo do mês de abril, Cetaphil compartilhará informações sobre pele sensível e como as fórmulas inovadoras da marca contam com os ingredientes adequados para este tipo de pele.

A campanha tem como objetivo explicar sobre os 5 sinais da pele sensível (aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e barreira cutânea enfraquecida) e as formas de identificá-la, abordar sobre os cuidados ideais que este tipo de pele precisa, além de recomendar uma rotina de skincare específica. As influenciadoras da marca usarão suas redes sociais para orientar seus seguidores sobre os temas e ajudar as pessoas que sofrem com esse tipo de pele a escolherem os produtos ideais para cada caso, além de recomendar a procura de um dermatologista.

"Eu tenho pele sensível e os produtos Cetaphil são os meus favoritos porque fazem parte de todas as etapas da minha rotina de cuidados. Acho muito importante procurarmos um dermatologista e esclarecermos muitas dúvidas que as pessoas têm sobre esse tipo de pele, além de dar algumas dicas de skincare que ajudam muito a amenizar os incômodos da pele sensível", comenta Fabiana Justus, empresária e influenciadora digital.

Os consumidores poderão acessar conteúdos educacionais no blog https://www.cetaphil.com.br/artigos, no Instagram e por meio dos conteúdos disponibilizados pela imprensa ao longo do mês.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br

