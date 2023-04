Cetaphil® anuncia a segunda edição da campanha global para conscientização do público sobre pele sensível, divulgando conteúdos educativos e relevantes para o consumidor final, ao longo do mês de abril.

A marca, recomendada por 9 em cada 10 dermatologista¹, continua se posicionando no mercado como especialista em cuidado com a pele sensível, e compartilhando seus diferenciais e benefícios com o auxílio de dermatologistas e influenciadores

SÃO PAULO, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Neste mês, Cetaphil anuncia pelo segundo ano consecutivo a iniciativa global para conscientização da pele sensível em todo o mundo. Por meio de sua mais nova campanha: "Nós cuidamos da sua pele, você cuida de você" , a marca se movimentou globalmente para fornecer aos consumidores informações científicas e detalhadas sobre como identificar e cuidar das peles sensíveis. Cetaphil® já se posiciona no mercado como marca especialista nos cuidados com esse tipo de pele e, aproveitando desse endosso científico adquirido, fornecerá acesso, em primeira mão, a especialistas e recomendações que ajudarão a melhorar a qualidade geral da saúde e o conforto da pele sensível. Essa campanha fornecerá conteúdos educativos sobre um tópico frequentemente esquecido, mas diariamente sentido na pele de grande parte da população.

"Por mais de 75 anos, Cetaphil® coloca as necessidades do consumidor em primeiro lugar e continua a atender milhões de pessoas que dependem da marca e suas soluções para peles sensíveis", ressalta Vitor Miranda, diretor da BU de Consumo e Medicamentos de Prescrição na Galderma Brasil. "Ao promover esta iniciativa de um mês em escala global, podemos oferecer à nossa comunidade de pele sensível maior acesso à educação e recursos, garantindo que os consumidores estejam munidos de informações para criar uma rotina de cuidados personalizada para atender essas necessidades".

Ao longo do mês, Cetaphil se concentrará em alguns temas principais: Conscientização sobre a pele sensível e os seus 5 sinais (aspereza, desconforto, ressecamento, repuxamento e barreira cutânea enfraquecida) ; Rotina de Skincare para todos os tipos de pele sensível; Cuidados necessários para melhorar a qualidade da pele sensível;

A marca contará com a experiência de dermatologistas e influenciadores para compartilhar seus conhecimentos sobre o assunto e lembrar os consumidores do seu compromisso em fornecer cuidados avançados para peles sensíveis, para que todos possam se sentir aptos para fazer mais das coisas que amam, sem hesitar. Durante esse período serão liberados conteúdos de influenciadores nos canais próprios e nos canais da marca, posts no blog da marca e conteúdos nas plataformas digitais de Cetaphil, tudo isso para garantir a consistência na mensagem compartilhada e a conscientização de toda comunidade.

Os consumidores e pacientes poderão acessar conteúdos educacionais no blog https://www.cetaphil.com.br/artigos, e nas mídias sociais da marca: @cetaphilbrasil .

Fique sempre por dentro das novidades da marca e, ao adquirir os produtos da marca durante este mês, compartilhe em suas redes sociais utilizando a #MêsDaPeleSensível.

SOBRE A GALDERMA

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Acesse o site www.cetaphil.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057426/1.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma