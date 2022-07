Cetaphil® anuncia um compromisso renovado com a sustentabilidade ambiental e o impacto social por meio de sua nova iniciativa Clear Skies

A estratégia baseada na ciência se concentrará na redução do impacto ambiental, reformulando seus produtos com ingredientes mais limpos e usando embalagens mais inteligentes e sustentáveis

SÃO PAULO , 28 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Cetaphil®, uma marca recomendada por dermatologistas em todo mundo, anuncia a iniciativa Clear Skies, um compromisso de longo prazo que preza por um meio ambiente mais saudável e um futuro melhor para todos. Na última década, a Galderma, detentora da marca Cetaphil®, fez grandes avanços para reduzir seu impacto ambiental. E o projeto Clear Skies complementa estas iniciativas, intensificando a presença de práticas responsáveis em todos os seus negócios. A iniciativa estratégica é composta por alguns pilares principais: redução do impacto ambiental, fórmulas com ingredientes mais limpos, embalagens mais inteligentes e sustentáveis e ações de impacto social.

Mais do que planos, o projeto Clear Skies traz metas para Galderma. Por exemplo, atualmente, a empresa pretende atingir 100% de eletricidade renovável em suas fábricas atuais até o final de 2022 e tornar-se neutra em carbono em suas instalações de produção.



"Sabemos que a saúde da nossa pele é um reflexo do nosso meio ambiente - fatores como poluição, qualidade da água e clima podem afetar a pele, especialmente a pele sensível. Como líder do mercado no território de pele sensível, é hora de ser ainda mais sensível ao ambiente para contribuir para a mudança de curto e longo prazo". "Estamos orgulhosos do que conquistamos até agora, mas sabemos que podemos fazer mais – isso é apenas o começo. Sabemos que, fazendo a coisa certa, nossos consumidores, parceiros, funcionários e comunidades também serão beneficiados." Walter geiger DIRETOR da UNIDADE DE NEGÓCIOS DE CONSUMIDORES GLOBAL, GALDERMA



O projeto Clear Skies apoia os esforços da empresa para ser mais sustentável usando menos recursos e gerando menos resíduos. A abordagem científica é baseada em pesquisas abrangentes do Greenhouse Gas Protocol e alinhada com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

Redução do Impacto Ambiental: Desde 2010, a Galderma reduziu o consumo de água em 33% de toneladas de produtos, por meio de programas de reciclagem e reutilização em fábricas e instalações de pesquisa. A empresa também reduziu as emissões anuais de CO 2 das fábricas em mais de 60%, usando uma tecnologia mais eficiente e fontes renováveis de eletricidade. Atualmente, 95% da eletricidade que abastece suas fábricas vem de recursos renováveis e nenhum dos resíduos das fábricas acaba em aterros sanitários.

Fórmulas com ingredientes mais limpos: Cetaphil também está reformulando produtos para fornecer aos consumidores fórmulas ainda mais limpas. A marca inicia este processo com cinco de seus produtos mais icônicos e mais vendidos. Especificamente, o Creme Hidratante, Loção Advanced, Loção de Limpeza, Loção Hidratante e Sabonete Líquido Facial, agora são feitos com fórmulas prontamente biodegradáveis. Eles passaram a ser desenvolvidos com uma combinação poderosa de ingredientes hidratantes como niacinamida, pantenol e glicerina, que são ainda mais adequados para pele sensível - mantendo a eficácia, confiança e experiência que os consumidores de Cetaphil conhecem e amam. Os produtos reformulados serão lançados até o final de 2022.

Embalagens mais inteligentes: As embalagens dos produtos à base de papel são feitas com materiais renováveis e biodegradáveis. E todas as embalagens estão sendo aprimoradas, com recipientes e sistemas de fechamento que se separam para garantir a reciclagem facilitada e servirem a um outro propósito.

Impacto Social: Nos EUA, a parceria de uma década de Cetaphil com a Camp Wonder permitiu que a organização ajudasse as pessoas mais severamente afetadas por doenças de pele. Fundado pela Children's Skin Disease Foundation, o acampamento proporciona para crianças de todo o país, que possuem doenças de pele crônicas e com risco de vida, diversão em um ambiente de aceitação. Os funcionários de Cetaphil e os profissionais de saúde parceiros são incentivados a serem voluntários no Camp Wonder. Além disso, Cetaphil se comprometeu com uma parceria de financiamento de longo prazo em apoio ao Camp Wonder, doando US$ 1,5 milhão e mais de 50.000 produtos desde 2012. À medida que o alcance da iniciativa Clear Skies continua a se expandir, Cetaphil procurará estender seus esforços além do Camp Wonder para identificar organizações em todo o mundo que a empresa possa apoiar para promover sua missão de cuidar da pele sensível.

E para marcar o anúncio do projeto aqui no Brasil e reforçar a importância do tema, Cetaphil patrocinou, no dia 10 de julho, a corrida de rua EcoRun, que une esporte, sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente. Com a missão de promover mudanças sociais e conscientização sobre temas relevantes, a prova colocou esporte e ecologia correndo lado a lado. O patrocínio reforça o compromisso de Cetaphil com a sustentabilidade e acontece em um momento importante para a marca, que acaba de anunciar que seus best-sellers no Brasil ganharam novas fórmulas, aprimoradas com ingredientes ainda mais adequados para a pele sensível.

Para mais informações, siga @CetaphilBrasil no Instagram e no Facebook. Detalhes adicionais serão compartilhados em breve no site de Cetaphil.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores.

A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br

FONTE Galderma

