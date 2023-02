Cetaphil® lança gel hidratante com textura extremamente leve e ação prolongada por até 72 horas

Com fórmula à base de água, Cetaphil® Optimal Hydration Water Gel Restaurador tem rápida absorção e é indicado para todos os tipos de pele, inclusive as mistas, oleosas e sensíveis

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O ano nem bem começou e Galderma já tem novidades. A marca acaba de anunciar o lançamento de Cetaphil® Optimal Hydration Water Gel Restaurador. Com textura extremamente leve1 e de rápida absorção2, o produto foi desenvolvido para atender às necessidades de todos os tipos de pele, inclusive as mistas, oleosas e sensíveis3.

Em formato gel, Water Gel Restaurador de Cetaphil® garante sensação e aparência de pele suave imediatamente após o uso4 e possui ação duradoura de até 72 horas5. Este lançamento ainda proporciona proteção contra os cinco sinais da pele sensível: Aspereza, Desconforto, Repuxamento, Ressecamento e Barreira Cutânea Enfraquecida. Seu uso contínuo também melhora a qualidade da pele ao longo do tempo6 e ajuda a reduzir linhas finas decorrentes do ressecamento7.

Water Gel Restaurador é o mais novo integrante da família Cetaphil® Optimal Hydration, linha de séruns faciais que possui uma fórmula inovadora, aliando ingredientes calmantes naturais, como a blue daisy, com ácido hialurônico, que auxilia na manutenção da hidratação e proporciona ação rejuvenescedora, mantendo a saúde da pele e sua luminosidade.

Assim como toda a linha Cetaphil® Optimal Hydration, o lançamento Cetaphil® Optimal Hydration Water Gel Restaurador já está à venda nos principais e-commerces e farmácias de todo o Brasil. Consulte sempre um dermatologista antes de iniciar seu tratamento.

1Textura leve. CL-002011

2 Absoreve instantaneamente. CL-002012

3Indicado para a hidratação de todos os tipos de pele, incluindo as sensíveis. CL-002024

4Hidratação imediata e duradoura após uma única aplicação.

CL-002041

5Hidratação imediata e prolongada por 72 horas. CL-001993

6Melhora a qualidade da pele ao longo do tempo.CL-002004

7Usuários perceberam que o produto auxilia na redução das linhas finas decorrentes do ressecamento da pele.Estudo realizado com 30 participantes. CL-002008

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1996600/PR_Water_Gel.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma