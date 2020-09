CFI met en place des contrats sur différence pour les fonds négociés en bourse

DUBAÏ, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le CFI Financial Group est heureux d'annoncer l'ajout de contrats sur différence (CFD) pour les fonds négociés en bourse (FNB) à sa gamme de produits de négociation, qui comprend également les devises, les matières premières, les actions et les indices. Les nouveaux produits sont disponibles sur la plateforme Metatrader 5 et seront négociables à compter de cette semaine.

Étant des produits en forte croissance depuis 20 ans, les fonds négociés en bourse ont été les instruments financiers de référence tant pour les traders que pour les investisseurs cherchant de nouvelles façons de négocier une gamme plus large d'actifs ou de paniers d'actifs à partir de produits uniques et de le faire semblablement à la manière dont se négocient les actions ordinaires.

Les fondateurs et les directeurs généraux du CFI Financial Group, Hisham Mansour et Eduardo Fakhoury, ont déclaré : « En tant qu'un des premiers fournisseurs de FNB sur Metatrader 5, et probablement le premier au Moyen-Orient, nous continuons d'offrir un environnement en constante amélioration, cette fois en augmentant la gamme de produits négociables. L'ajout des CFD pour les fonds négociés en bourse sur notre plateforme est une excellente nouvelle pour deux raisons principales suivantes : la plus grande gamme de produits permet aux traders et aux investisseurs de dénicher de nouvelles occasions; et le fait de pouvoir accéder aux produits susmentionnés directement sur Metatrader 5, notre plateforme principale et une interface, a rendu la pratique de la négociation plus répandue et plus facile à effectuer au fil des ans. »

« C'est un environnement très dynamique dans lequel la fluctuation demeure élevée sur les différents marchés. L'enrichissement de notre gamme actuelle de produits aide nos clients à trouver de nouvelles occasions, à couvrir leur exposition sur le marché et à se diversifier lorsque le besoin s'en fait sentir, a ajouté Demetrios Zamboglou, le directeur d'exploitation du groupe. Dans un premier temps, nous répertorierons 100 FNB sur notre plateforme et prévoyons en ajouter d'autres au cours des prochains mois. »

À propos du CFI Financial Group

CFI Financial Group est un fournisseur primé des marchés financiers à l'international qui compte plus de 22 ans d'expérience et des entités réglementées à Londres, à Larnaca, à Beyrouth, à Amman, à Dubaï et à Port-Louis. Le groupe s'efforce d'offrir une expérience de négociation inégalée et supérieure aux investisseurs privés et institutionnels en leur donnant accès à de nombreux actifs, en apportant un soutien personnalisé et indéfectible, en réalisant des analyses puissantes et des analyses de marché quotidiennes et mettant à leur disposition une infrastructure de négociation de pointe qui comprend une grande gamme de plateformes de négociation. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.cfifinancial.com .

