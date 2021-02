CGM signe un nouvel accord pour l'utilisation de FairCom DB

La base de données multimodèle permet des performances optimales de la solution e-santé HelloDoc

MILAN, 18 février 2021 /PRNewswire/ -- FairCom, le fournisseur mondial de technologie de base de données, a annoncé aujourd'hui un nouvel accord avec le leader du marché des logiciels de e-santé, Imagine Editions, qui est membre de CompuGroup Medical (CGM). Ce nouvel accord marque le début d'une mise à jour importante de la solution de e-santé HelloDoc d'Imagine Editions grâce à la puissance de FairCom DB.

Parmi les raisons pour lesquelles Imagine Editions a choisi FairCom DB est qu'il permette aux développeurs de HelloDoc d'affiner la base de données intégrée pour obtenir des performances optimales. Outre les avantages en matière de vitesse, de fiabilité et de contrôle pour le développeur, avec FairCom DB il n'est pas nécessaire de nommer un administrateur de base de données pour maintenir les opérations. Cela constitue un atout pour les clients de HelloDoc puisque le coût total de possession est réduit. HelloDoc est utilisé par plus de 20.000 médecins généralistes et spécialistes travaillant dans des cabinets privés, des cliniques et des centres de santé pluridisciplinaires. De plus, la solution de e-santé est très utilisée dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

« Nous évoluons dans une industrie complexe et vitale. Notre objectif est de créer des solutions pour répondre à toutes les exigences par les opérations de soins de santé de la manière la plus efficace, la plus sûre et la plus optimale. Cela va des questions organisationnelles, médicales, économiques, jusqu'aux questions juridiques, contractuelles et réglementaires », a déclaré Harry Malka, directeur général de HelloDoc. « Pour réussir, nous devons nous appuyer sur un moteur de base de données transactionnel robuste, sophistiqué et rapide. Selon nous, FairCom DB était la meilleure solution. »

Les utilisateurs de HelloDoc apprécieront particulièrement la puissance du SQL fourni par FairCom DB. « Cette dernière version de HelloDoc constitue un grand pas en avant dans l'évolution du progiciel médical. La puissance du SQL sous-jacent à HelloDoc - rendue possible grâce à FairCom DB - permet que les données du système peuvent désormais être rapidement transformées en informations dont les utilisateurs ont besoin. La réduction du temps de recherche et du temps d'attente des informations se traduit par des gains d'efficacité et, en fin de compte, par des économies pour nos clients, sans parler des patients plus sains et plus heureux », a déclaré M. Malka.

Grâce à cet accord, FairCom a renforcé sa position en tant que fournisseur de technologie de base de données fiable dans le secteur des soins de santé. La technologie FairCom est intégrée dans les systèmes de périmétrie en temps réel, les systèmes des cabinets médicaux et dentaires, ainsi que dans les systèmes d'information des laboratoires.

« Ce nouveau zénith que nous atteignons ensemble dans notre relation témoigne de la fiabilité des performances de FairCom DB et de sa facilité d'utilisation, ainsi que des efforts des équipes d'ingénieurs des deux sociétés. Notre équipe de services professionnels a pu travailler avec l'équipe de HelloDoc, directement sur place, pour s'assurer que les membres de l'équipe savaient comment aborder chaque critère de leur feuille de route et respecter les délais fixés. Aucune autre société de bases de données ne dispose d'équipes d'ingénierie et de support qui travaillent aussi en étroite collaboration avec les développeurs » a déclaré Alysha Brown, directrice des opérations de FairCom. « Nous sommes également fiers du fait que la technologie FairCom a un rôle important dans le système HelloDoc, qui est un acteur clé de l'e-santé sur le marché français. »

Avant le 10 novembre 2020, FairCom DB était connu sous le nom de c-treeACE. Par ailleurs, à ce jour, la version publiée la plus récente de la base de données multimodèle est FairCom DB (V12). Parmi les nouveautés de FairCom DB V12 : des performances trois fois plus rapides, Replication Manager pour la gestion par pointer-cliquer des données répliquées, la gestion améliorée de la sécurité, la personnalisation automatique des bases de données, des diagnostics système complets et plus de 100 nouvelles fonctions API.

Outre Imagine Editions, FairCom a conclu des contrats avec trois autres entités sous l'égide de CGM.

Des informations détaillées sur FairCom DB V12 sont disponibles sur le site www.faircom.com/products/faircom-db. Des informations détaillées sur HelloDoc sont disponibles à l'adresse suivante www.cgm.com/fr.

À propos de FairCom

La technologie de base de données de FairCom est l'une des plus rapides et des plus fiables du marché actuel. Depuis la fondation de la société en 1979, les produits FairCom alimentent des systèmes essentiels pour des organisations mondiales dans un large éventail de secteurs, allant des petites et moyennes entreprises aux sociétés de haut niveau et aux agences gouvernementales. Actuellement, plus de 40 % des entreprises du classement Fortune 100 utilisent FairCom pour leurs besoins en matière de bases de données. La gamme de produits FairCom comprend des solutions pour les transactions à haut débit, les environnements IIoT et la modernisation et la migration des systèmes existants. La gamme de produits comprend FairCom DB, FairCom EDGE pour les environnements IoT et Industrie 4.0 ainsi que la solution de gestion de données c-treeRTG pour COBOL. Des informations complémentaires sur FairCom sont disponibles sur le site FairCom.com.

À propos de CGM

CompuGroup Medical est l'une des sociétés leaders dans le domaine de la e-santé dans le monde. Avec une assiette de revenus de 746 millions d'euros en 2019, ses produits logiciels sont conçus pour soutenir l'ensemble des activités médicales et organisationnelles des cabinets médicaux, des pharmacies, des laboratoires et des hôpitaux. Ses services d'information destinés à toutes les parties concernées par le système de santé et son système de dossiers médicaux en ligne contribuent à rendre les soins de santé plus sûrs et plus efficaces. Les services de CompuGroup Medical s'appuient sur une clientèle unique de plus de 1,5 million d'utilisateurs, dont des médecins, des dentistes, des pharmaciens et d'autres professionnels de la santé pratiquant dans des établissements de soins hospitaliers et ambulatoires. Avec des sites dans 18 pays et ses produits utilisés dans 56 pays, CompuGroup Medical est l'entreprise de services de e-santé offrant l'une des meilleures couvertures parmi les fournisseurs de services de cette industrie/secteur. Environ 6.100 employés hautement qualifiés soutiennent les clients grâce à des solutions innovantes pour répondre aux exigences de plus en plus nombreuses du système de santé.

Contact médias

Brad Thomas

FairCom Europe S.r.l.

+39 035 721321

[email protected]

Suivez FairCom

Twitter : @FairCom_Corp #FairComDB #FairComEDGE #ctreeRTG

LinkedIn : www.linkedin.com/company/faircom-corporation

Facebook : @FairComCorporation

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/835326/FairCom_Logo.jpg

Related Links

http://FairCom.com



SOURCE FairCom