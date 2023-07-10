CGTN: Си Цзиньпин призывает Цзянсу взять на себя ведущую роль в модернизации Китая

ПЕКИН, 10 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал восточную китайскую провинцию Цзянсу взять на себя инициативу и показать пример в продвижении модернизации Китая.

Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центральной военной комиссии, сделал эти заявления во время инспекционной поездки в Цзянсу, которая проходила со среды по пятницу.

Высоко оценив сильные стороны прочного промышленного фундамента Цзянсу, богатые научные и образовательные ресурсы, благоприятную деловую среду и огромный размер рынка, он призвал провинцию продолжать играть ведущую роль в продвижении реформ, инноваций и высококачественного развития, а также в содействии усилиям Китая по внедрению новой модели развития.

Во время поездки Си Цзиньпин посетил города Сучжоу и Нанкин и посетил такие места, как промышленный парк, предприятия, исторический и культурный центр, научную лабораторию. В пятницу утром Си Цзиньпин также заслушал отчет о работе партийного комитета провинции и правительства Цзянсу.

Модернизация научно-технического прогресса

Си Цзиньпин сообщил должностным лицам, что ключ к модернизации Китая заключается в модернизации науки и технологий.

Необходимо приложить усилия, чтобы укрепить главную роль предприятий в инновациях, стимулировать приток инновационных ресурсов на предприятия и содействовать промышленному применению научно-технических достижений, добавил Си Цзиньпин.

Он также призвал к созданию базовой системы поддержки комплексных инноваций и увеличению инвестиций в научные технологии через различные источники, а также к усилению правовой защиты прав интеллектуальной собственности.

В ходе своей инспекции Си Цзиньпин вновь подчеркнул важность продвижения развития науки и технологий.

Посетив промышленный парк Сучжоу, Си Цзиньпин подчеркнул решающую роль высокотехнологичных парков в достижении самодостаточности за счет собственных усилий в области науки и технологий. Он призвал к более глубокому комплексному развитию предприятий, университетов и научно-исследовательских институтов, причем предприятия должны играть ведущую роль.

Председатель КНР подчеркнул важность развития новых отраслей и ускоренной модернизации промышленности за счет использования новых технологий. Кроме того, он подчеркнул важность расширения международного сотрудничества для создания высокотехнологичных парков мирового класса, открытых и опирающихся на инновации.

Инспектируя в четверг днем комплексную лабораторию 6G компании Purple Mountain Laboratories в Нанкине, столице провинции Цзянсу, Си Цзиньпин сказал, что с быстрым развитием информационных технологий, революционные технологии могут появиться в любой момент. Он подчеркнул, что следует идти по прагматичному пути инноваций.

Он также призвал молодых ученых из корпорации NARI Group в Нанкине совершать прорывы в области передовых технологий и тем самым обеспечить достойную жизнь.

Создание современной китайской цивилизации

Формирование современной китайской цивилизации необходимо для продвижения модернизации Китая, отметил Си Цзиньпин на встрече с партийными и правительственными чиновниками. Он призвал Цзянсу активизировать продвижение таких секторов, как наука и технологии, образование и культура.

В четверг утром Си Цзиньпин прогулялся по историческому и культурному центру Пинцзян - месту с богатой историей, которая насчитывает более 2500 лет.

Он отметил, что прекрасная традиционная китайская культура воплощает такие качества, как стойкость, терпение и настойчивость, которые стали неотъемлемой частью китайского национального духа.

Си Цзиньпин заявил, что Сучжоу превосходно сочетает традиции с современностью, одновременно способствуя культурному наследию и стимулируя высокотехнологичные инновации и высококачественное развитие.

Он добавил, что этот подход олицетворяет будущее развитие.

Обеспечение жизнедеятельности людей

Си Цзиньпин также потребовал активизировать усилия по созданию всесторонней системы социального обеспечения, совершенствованию механизмов содействия занятости и государственных услуг для повышения занятости.

Он призвал лучше обеспечивать занятость ключевых групп населения.

Что касается безопасности на рабочем месте, то Си Цзиньпин заявил, что необходимо проводить реконструкцию системы безопасности для предотвращения серьезных и крупных несчастных случаев.

Си Цзиньпин призвал проявлять бдительность в отношении наводнений, так как Китай приближается к ключевому периоду борьбы с наводнениями. Он также отметил повышенную опасность лесных пожаров в некоторых регионах.

Си Цзиньпин также добавил, что необходимо провести различные подготовительные мероприятия на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы минимизировать всевозможные потери.

https://news.cgtn.com/news/2023-07-07/Xi-urges-Jiangsu-to-take-lead-in-advancing-Chinese-modernization-1lfdoRI14CA/index.html

SOURCE CGTN