CGTN: на саммите БРИКС Китай за мир и справедливость в палестино-израильском вопросе

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CGTN

22 Nov, 2023, 18:39 ET

CGTN: на саммите БРИКС Китай выступил за мир и справедливость в решении палестино-израильской проблемы

ПЕКИН, 23 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Лидеры стран БРИКС собрались во вторник на внеочередном виртуальном саммите по палестино-израильской проблеме.

Выступая на саммите, председатель КНР Си Цзиньпин призвал к немедленному прекращению огня в качестве первого шага к достижению прочного мира и безопасности.

Предотвращение гуманитарной катастрофы

«Стороны конфликта должны немедленно прекратить боевые действия и добиться прекращения огня, прекратить любое насилие и атаки на гражданских лиц, а также освободить удерживаемых гражданских лиц», — подчеркнул Си.

«Гуманитарные коридоры должны оставаться безопасными и беспрепятственными, и населению Газы должна быть предоставлена дополнительная гуманитарная помощь», — сказал Си.

«Привлечение населения Газы к коллективной ответственности в форме принудительного перемещения или лишения доступа к воде, электричеству и топливу должно быть прекращено», — сказал Си.

Он призвал международное сообщество принять практические меры по предотвращению распространения конфликта, угрожающего стабильности на Ближнем Востоке.

Для смягчения гуманитарного кризиса в Газе Китай предоставил 2 млн долларов США экстренной гуманитарной помощи через Палестинскую национальную администрацию и агентства ООН и с помощью Египта доставил в сектор Газы экстренные гуманитарные грузы на сумму 15 млн юаней (2,1 млн долларов США), например продовольствие и медикаменты.

«Китай будет осуществлять дополнительные поставки и предоставлять помощь в соответствии с потребностями населения Газы», — заявил на саммите Си.

Мирные инициативы Китая

«С начала последнего обострения палестино-израильского конфликта Китай активно способствует мирным переговорам и прекращению огня», — сказал Си.

Председательствующий в этом месяце в Совете Безопасности ООН Китай активно добивается достижения консенсуса и принятия Советом Безопасности более действенных мер в связи с ситуацией в Газе.

15 ноября Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 2712, призвав к срочному и продолжительному гуманитарному перерыву и созданию гуманитарных коридоров по всему сектору Газы «на достаточное количество дней». Эта резолюция стала первым документом Совета Безопасности по ситуации в Газе с момента эскалации конфликта 7-го октября.

Объединенная делегация министров иностранных дел арабских и исламских стран, включая Саудовскую Аравию, Иордан, Египет, Индонезию и Палестину, и генерального секретаря Организации исламского сотрудничества совершила двухдневный визит в Китай, который начался 20 ноября.

Делегация выбрала Китай в качестве первого пункта назначения в рамках турне с целью прекращения насилия между палестинцами и израильтянами.

Министры иностранных дел арабских и исламских стран высоко отзывались о давней справедливой позиции Китая по вопросу Палестины и выразили надежду, что Китай будет играть более значимую роль в прекращении палестино-израильского конфликта, разрешении соответствующих проблем и достижении справедливости и законности.

«Устойчивый мир и безопасность на Ближнем Востоке недостижимы без справедливого решения вопроса Палестины», — сказал Си во вторник.

https://news.cgtn.com/news/2023-11-21/Xi-attends-BRICS-virtual-summit-on-Palestinian-Israeli-issue-1oUUfulBaMg/index.html

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