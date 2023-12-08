CGTN: Си Цзиньпин призывает Китай и ЕС укрепить сотрудничество и устранить разногласия

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CGTN

08 Dec, 2023, 12:26 ET

ПЕКИН, 8 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Первая личная встреча между двумя крупнейшими мировыми силами и рынками после пандемии COVID-19 — 24 Саммит Китай-ЕС — состоялась в столице Китая, Пекине, в четверг.

Во время разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен председатель Китая Си Цзиньпин, который подчеркнул важность отношений между Китаем и ЕС для мировой стабильности и мира в неспокойной международной ситуации, призвал обе стороны к укреплению сотрудничества и устранению разногласий благодаря диалогу.

Следование четкому определению отношений между Китаем и ЕС

В этом году исполнилось 20 лет всеобъемлющему стратегическому партнерству между Китаем и ЕС, и в этом году между Китаем и ЕС прошло много обменов на высоком уровне.

В июне китайский премьер Ли Цян (Li Qiang) совершил свою первую международную поездку в Германию и Францию после занятия поста. В октябре в Пекине прошел 12 раунд Стратегического диалога между Китаем и ЕС на высоком уровне — последняя встреча двух сторон.

«Китай и ЕС должны придерживаться четкого определения их взаимоотношений как всеобъемлющего стратегического партнерства», — сказал Си на встрече в четверг. Он призвал обе стороны в полной мере использовать ведущую роль Саммита Китай-ЕС и пяти диалогов на высшем уровне, укреплять стратегическую коммуникацию, углублять взаимопонимание и должным образом справляться с разногласиями в ходе конструктивного диалога.

«Мы не должны рассматривать друг друга как соперников просто потому, что наши системы различаются, сокращать сотрудничество из-за конкуренции или вступать в конфронтацию из-за разногласий», — подчеркнул председатель Китая.

Так же, как и Си, Мишель и фон дер Ляйен отметили, что ЕС не хочет нарушать связи с Китаем. Он стремится к долгосрочным, стабильным, предсказуемым и устойчивым взаимоотношениям с Китаем и надеется, что Саммит Китай-ЕС поможет вдохнуть новую жизнь в отношения между двумя сторонами.

Саммит Китай-ЕС, организованный в 1998 году как ежегодный механизм встреч, посвящен укреплению диалога и сотрудничества между двумя сторонами в области политики, экономики, культуры и общества. Предыдущий саммит прошел в апреле прошлого года по видеосвязи.

На саммите этого года две стороны пообещали укрепить коммуникацию и координацию в различных организациях, включая ООН и G20, придерживаться принципа многосторонних отношений и стремиться к политическому урегулированию международных и региональных конфликтов.

Китайская модернизация — возможность для ЕС

«Так как Китай стремится к высококачественному развитию и расширению высоких стандартов, он рассматривает ЕС как ключевого партнера для экономического и торгового сотрудничества, предпочтительного партнера для научно-технологической кооперации и надежного партнера для промышленного и логистического партнерства», — сказал Си двум лидерам ЕС.

Китай и ЕС остаются вторыми по величине торговым партнерами друг друга. Согласно официальным данным, двусторонняя торговля достигла отметки в 847.3 млрд долларов в 2022 году, то есть примерно 1,6 млн долларов каждую минуту.

В этом году также исполняется 10 лет предложенной Китаем инициативе «Пояс и путь» (BRI). Вов ремя встречи Си выразил стремление Китая к укреплению сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь», в том числе создав синергию между BRI и инициативой ЕС Global Gateway.

China-Europe Railway Express, одно из флагманских предприятий BRI, обслужил 217 городов в 25 европейских странах, запустив около 81 000 рейсов товарных поездов на конец ноября, согласно Государственному комитету по делам развития и реформ КНР.

Европейская сторона считает, что долгосрочный и устойчивый рост китайской экономики в интересах Европы, по словам Мишеля и фон дел Ляйен, которые надеются, что две стороны укрепят диалог и сотрудничество в экономике и торговле, «зеленой» и цифровой отрасли, а цепочки поставок и производства останутся стабильными и надежными.

«Китайская модернизация и европейская интеграция являются стратегическим выбором, который сделали Китай и Европа ради будущего», — сказал Си.

Две стороны должны уважать и поддерживать друг друга, а также использовать взаимодополняемость их стратегий развития ради общего прогресса, добавил он.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-07/Chinese-President-Xi-Jinping-meets-with-EU-leaders-1pkQaZeBkJO/index.html

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