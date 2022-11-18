CGTN: Китай призывает к открытому развитию и модернизации Азиатско-Тихоокеанского региона

CGTN: Встреча стран АТЭС: Китай призывает к открытому, инклюзивному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона и модернизации региональной экономики

ПЕКИН, 18 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Инфляция, обострение геополитической напряженности и пандемия, которая случается раз в столетие, способствовали снижению прогнозов для Азиатско-Тихоокеанского региона. Международный валютный фонд (МВФ) снизил свои прогнозы роста для региона до 4% в этом году и 4,3% в следующем, или на 0,9 и 0,8 процентного пункта соответственно, по сравнению со своими апрельскими прогнозами.

Тем не менее, по мнению наблюдателей, регион остается относительно сильным звеном на фоне все более мрачных перспектив глобальной экономики. На проходящем сейчас саммите руководителей компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в экономической жизнеспособности региона, назвав его «поясом наиболее динамичного роста».

Перед лицом нынешних трудностей и препятствий Си Цзиньпин предложил в своем письменном обращении к саммиту три пути развития, включая «мирное развитие», «открытость и инклюзивность» и «солидарность».

«Больше всего Китай надеется на мир и стабильность», — заявил Си Цзиньпин на саммите.

Он подчеркнул, что Азиатско-Тихоокеанский регион не является ничьими задворками и не должен становиться ареной соперничества крупных держав. «Никакие попытки развязать новую холодную войну не будут допущены ни нашим народом, ни нашим временем», — заявил он, призвав к инклюзивному и взаимовыгодному региональному сотрудничеству с дальновидным прицелом.

Си Цзиньпин призвал к модернизации региональной экономики

В 21 стране АТЭС проживает 2,9 миллиарда человек, или почти 40% мирового населения, и на долю этих стран приходится около половины мировой торговли и более 60% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Перед лицом новых событий страны АТЭС должны опираться на накопленный опыт и уроки, реагировать на вызовы современности и неуклонно развивать экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Си Цзиньпин на саммите.

Он указал на важность «стабильных и беспрепятственных» цепочек производства и поставок, отвергнув попытки разрушить или «даже демонтировать» цепочки, сформированные в регионе за многие годы. Он отметил, что это только заведет Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество в тупик.

Китайский лидер вновь подтвердил идею «открытости», заявив, что «закрытые двери» не выгодны никому. Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость повышения стандартов взаимодействия. «Китай будет активно укреплять взаимодополняемость между инициативой "Один пояс, один путь" и стратегиями развития других сторон в целях построения общими усилиями высококачественной сети взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул приверженность Китая развитию Азиатско-Тихоокеанского региона

Будучи страной Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай готов делиться своими успехами в области развития с другими странами региона. Си Цзиньпин заявил, что Китай привержен делу создания Азиатско-тихоокеанского сообщества с общим будущим, и обязался взять на себя больше ответственности за укрепление региональной стабильности и процветания.

Китайский лидер пообещал открыть новый путь к сохранению гармонии между человечеством и природой в процессе модернизации Китая. «Китай входит в число стран с самым быстрым снижением энергоемкости в мире», — заявил китайский лидер на саммите.

Он также подчеркнул надежду на установление мира во всем мире. «Мы будем твердо стоять на правильной стороне истории. Мы сохраним приверженность делу мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды. Мы будем стремиться обеспечить мир и развитие во всем мире по мере нашего собственного развития и внести больший вклад в мир и развитие во всем мире через наше собственное развитие», — заявил он.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-17/APEC-meeting-China-eyes-open-inclusive-development-for-Asia-Pacific-1f2q42PedlS/index.html

SOURCE CGTN