CGTN: Zasedání APEC: Čína sleduje otevřený, inkluzivní rozvoj Asie a Tichomoří a vyzývá k modernizaci regionálních ekonomik

PEKING, 18. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Inflace, zvýšené geopolitické napětí a pandemie, jaká se objeví jednou za století, to vše přispělo ke zhoršení prognóz pro asijsko-pacifický region. Mezinárodní měnový fond (MMF) snížil své prognózy růstu pro tento region na 4 % v letošním roce a 4,3 % v příštím roce, tedy o 0,9, resp. 0,8 procentního bodu oproti svým prognózám z dubna.

Podle pozorovatelů však tento region zůstává i tak relativně světlým bodem ve stále se zhoršujícím stavu světového hospodářství. Na právě probíhajícím summitu vedoucích představitelů organizace Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) vyjádřil čínský prezident Si Ťin-pching důvěru v ekonomickou vitalitu regionu a označil jej za „nejdynamičtější pásmo růstu".

Ve svém písemném vyjádření na summitu navrhl Si tři cesty vývoje pro řešení aktuálních obtíží a překážek – mírový rozvoj, otevřenost a inkluzivitu a také solidaritu.

„My v Číně si víc než cokoli jiného přejeme mír a stabilitu," prohlásil Si na summitu.

Asie a Tichomoří není ničí dvorek a neměla by se stát arénou pro soupeření velmocí, zdůraznil. „Lidé ani dnešní doba už nedovolí žádný další pokus o studenou válku," uvedl ve svém apelu na inkluzivní, oboustranně výhodnou regionální spolupráci s dlouhodobou vizí.

Si vyzývá k modernizaci regionální ekonomiky

21 ekonomik tvořících APEC je domovem téměř 2,9 miliardy lidí (téměř 40 % světové populace) a představuje téměř polovinu objemu globálního obchodu a více než 60 % celkového hrubého domácího produktu na světě. Vzhledem k současnému vývoji však musí členové APEC čerpat z dřívějších zkušeností a poznatků, reagovat na výzvy doby a vytrvale pokračovat v ekonomické integraci asijsko-pacifického regionu, uvedl Si v rámci summitu.

Zdůraznil význam „stabilních a nerušených" průmyslových a dodavatelských řetězců a zavrhl pokusy o narušení nebo „dokonce rozbití" řetězců, které se v regionu vytvářely po mnoho let. Něco takového by podle něj pouze zavedlo asijsko-pacifickou ekonomickou spolupráci do slepé uličky.

Čínský prezident také zopakoval svou ideu „otevřenosti" a připomněl, že ten, kdo se „uzavírá", nakonec nevyhnutelně zůstane sám. Vyzdvihl také vyšší standard konektivity. „Čína hodlá aktivně posilovat komplementaritu mezi iniciativou Nové Hedvábné stezky a rozvojovými strategiemi ostatních účastníků s cílem vybudovat společně vysoce kvalitní asijsko-pacifickou síť konektivity," uvedl.

Si zdůrazňuje čínský závazek k rozvoji Asie a Tichomoří

Jako člen asijsko-pacifického regionu chce Čína sdílet své rozvojové úspěchy také s ostatními zeměmi této oblasti. Si k tomu uvedl, že jeho země je připravena prosazovat budování asijsko-pacifického společenství sdílené budoucnosti a slíbil převzít více zodpovědnosti za posílení regionální stability a prosperity.

Čínský prezident se také zavázal sledovat při uskutečňování modernizace Číny novou cestu udržování harmonie mezi lidstvem a přírodou. „Ve snižování energetické náročnosti patří Čína k nejrychlejším zemím na světě," uvedl na summitu.

Zdůraznil rovněž víru v mírový svět. „Budeme pevně stát na správné straně dějin. Zůstaneme věrni míru, rozvoji, spolupráci a přinášení vzájemného prospěchu. Budeme usilovat o zachování světového míru a rozvoje a přispívat k němu prostřednictvím našeho vlastního rozvoje, na němž budeme i nadále pracovat," prohlásil.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-17/APEC-meeting-China-eyes-open-inclusive-development-for-Asia-Pacific-1f2q42PedlS/index.html

