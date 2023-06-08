CGTN: Почему сохранение культурного наследия имеет столь важное значение для Китая?

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CGTN

08 Jun, 2023, 08:23 ET

ПЕКИН, 8 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- 59-летняя эксперт в области сохранения культурных реликвий Ма Янру (Ma Yanru) усердно трудится над восстановлением железного меча династии Хань, выкованного более 2 000 лет назад.

Вглядываясь в микроскоп, Ма находит золотые нити, переплетающиеся на мече, и древесные зерна на ножнах. Она приходит к выводу, что зерна дают основания полагать, что материал был получен из широколиственного леса.

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CGTN: Why does preserving its cultural heritage matter so much to China?
CGTN: Why does preserving its cultural heritage matter so much to China?

По словам Ма Янру, из меча Хань можно извлечь много информации, которая имеет очень высокую историческую ценность, поскольку меч был одним из лучших холодных оружий Китая в древние времена.

"Будь то китайская культура или культуры других стран мира, любое культурное наследование возможно благодаря сохранению материальных ценностей, – отметила эксперт. –

Когда вы видите какую-то вещь, она напоминает вам о людях, связанных с ней, и это побуждает вас исследовать жизнь древних людей и их культуру".

"С помощью материальных вещей вы можете проверить свои предположения и найти ответы", – добавила Ма.

Ма Янру является одним из многих экспертов по восстановлению культурных реликвий в Китае – колыбели одной из старейших цивилизаций мира и стране, подчеркивающей важность защиты культурного и природного наследия.

Древняя китайская пословица гласит: "Все вещи в мире имеют свои законы выживания и развития, но они знают, как сохранить свои корни".

Председатель КНР Си Цзиньпин разделяет это мнение, часто подчеркивая важность защиты культурного наследия. Он считает, что долголетие китайской цивилизации обусловлено этим фундаментальным пониманием своих корней.

За последние 10 лет Китай добился значительного прогресса в деле защиты артефактов.

По словам вице-министра культуры и туризма КНР Рао Цюаня (Rao Quan), к концу 2021 года в стране насчитывалось 108 миллионов комплектов государственных движимых культурных реликвий и около 767 тысяч недвижимых, а общее количество объектов всемирного наследия в Китае достигло 56, заняв второе место в мире.

Был также достигнут устойчивый прогресс в деле защиты нематериального культурного наследия. По данным национальной конференции по культурным реликвиям, состоявшейся в прошлом году в июле, на сегодняшний день Китай может похвастаться 42 объектами из списка нематериального культурного наследия UNESCO, самым большим количеством в мире.

На конференции было объявлено о завершении крупных проектов по защите культурных реликвий, связанных с Великой Китайской стеной, Великим каналом и другими объектами, а также о восстановлении десятков тысяч ценных реликвий культурного наследия.

Отмечая, что прекрасная традиционная культура Китая является кристаллизацией мудрости китайской цивилизации, в докладе, представленном Си Цзиньпином на ХХ Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, подчеркивается, что Китай будет уделять еще больше внимания защите культурных ценностей и наследия и еще лучше защищать и сохранять историческое и культурное наследие, взяв курс на развитие городских и сельских районов.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-07/Why-does-preserving-its-cultural-heritage-matter-so-much-to-China--1krGH3GGzMA/index.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tcZl4O_U7D4

SOURCE CGTN

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