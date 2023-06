PEQUIM, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/-- Uma especialista na preservação de relíquias culturais, Ma Yanru, 59 está trabalhando intensamente para restaurar uma espada de ferro da dinastia Han, de mais de 2.000 anos.

Colocando em um microscópio, Ma encontra fios de ouro interligados na espada e grãos de madeira na bainha. Ela concluiu que os grãos sugerem que o material veio de uma floresta tropical úmida.

CGTN: Por que preservar seu patrimônio cultural é tão importante para a China?

Ma disse que muitas informações poderiam ser obtidas com a espada Han, que tem um valor histórico imenso, pois era uma das melhores armas brancas da China antiga.

"Seja a cultura chinesa ou as culturas do resto do mundo, toda herança cultural é possível devido à preservação de coisas materiais", disse Ma.

"Quando você vê algo, aquilo traz lembranças das pessoas relacionadas, e isso o leva a explorar a vida de povos antigos e sua cultura".

"Com isso, você pode checar suas suposições e encontrar respostas", acrescentou Ma.

Ma é uma de muitos especialistas em restauração de relíquias culturais na China — o berço de uma das civilizações mais antigas do mundo e um país que enfatiza o significado de proteger o patrimônio cultural e natural.

Um antigo provérbio chinês diz: "Tudo no mundo tem suas leis de sobrevivência e de desenvolvimento, mas sabem como preservar suas raízes".

O President Xi Jinping ecoou esse sentimento, muitas vezes enfatizando a importância de proteger o patrimônio cultural. Ele acredita que a longevidade da civilização chinesa se deve a essa compreensão fundamental das suas raízes.

Nos últimos 10 anos, a China fez notáveis progressos na proteção de artefatos.

Até o final de 2021, existiam 108 milhões de séries de relíquias culturais móveis estatais e cerca de 767.000 fixas no país, de acordo com Rao Quan, vice-ministro da cultura e do turismo, e ele acrescenta que o número total de locais de patrimônio da humanidade na China atingiu 56, ficando em segundo lugar no mundo.

Também há constantes progressos na proteção do patrimônio cultural intangível. Até o momento, a China conta com 42 itens na lista de patrimônios culturais intangíveis da UNESCO, sendo o país com o maior número do mundo, de acordo com uma conferência nacional sobre relíquias culturais realizada no último mês de julho.

Grandes projetos para proteger relíquias culturais associadas à Grande Muralha (the Great Wall), ao Grande Canal e outros foram concluídos, e dezenas de milhares de relíquias culturais valiosas curadas ou escavadas foram restauradas, conforme anunciado na conferência.

Observando que a bela cultura tradicional da China é a cristalização da sabedoria da civilização chinesa, o relatório apresentado por Xi no 20th National Congress of the Communist Party da China enfatizou que a China fará mais para proteger artefatos culturais e patrimônio e proteger e preservar melhor o patrimônio histórico e cultural no curso do desenvolvimento urbano e rural.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-07/Why-does-preserving-its-cultural-heritage-matter-so-much-to-China--1krGH3GGzMA/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=tcZl4O_U7D4

FONTE CGTN

SOURCE CGTN