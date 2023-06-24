CGTN: Китай обещает поддержку развивающимся странам на Глобальном финансовом саммите

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CGTN

24 Jun, 2023, 12:41 ET

ПЕКИН, 24 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Китай продолжит предпринимать практические шаги для поддержки своих партнеров из развивающихся стран, - заявил китайский премьер Ли Цян в пятницу, на церемонии закрытия cаммита по созданию нового глобального финансового пакта в Париже.

Саммит, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном на высшем уровне встречи саммита G20 в Бали, в ноябре прошлого года, был направлен на изучение нынешнего состояния и перспектив действий по борьбе с изменением климата и реформы международной финансовой системы.

В церемонии закрытия приняли участие более 60 глав государств, правительств и международных организаций, включая президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силва, президента ЮАР Сирила Рамафоса и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Действия по борьбе с изменением климата 

Лидеры, участвующие в саммите, призвали к совместным усилиям по борьбе с изменением климата, защите биоразнообразия, решению долговых проблем развивающихся стран и содействию устойчивому развитию во всем мире.

В пятницу Макрон заявил, что богатые страны завершили работу над долгожданным обещанием выделить развивающимся странам 100 $ млрд. на финансирование мер по борьбе с изменением климата и создали фонд для сохранения биоразнообразия и защиты лесов.

Китай активно продвигает переход к "зеленой" и низкоуглеродной энергетике, ответственно участвуя в продвижении глобального энергетического перехода и решении проблемы изменения климата, сказал Ли в четверг, выступая с речью об энергетическом переходе.

Китай готов работать с другими странами, придерживаясь принципов взаимной выгоды и беспроигрышного сотрудничества, с технологическими инновациями в качестве основной движущей силы, содействовать созданию глобальных партнерских отношений в области чистой энергетики, чтобы вместе строить чистый и прекрасный мир, добавил он.

Реформа финансовой системы 

В своей заключительной речи Макрон сказал, что существует консенсус в отношении реформирования глобальных финансовых органов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, и сделать их более эффективными, справедливыми и более подходящими для современного мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешняя глобальная финансовая система усугубляет неравенство, лишая беднейшие страны кредитной и финансовой поддержки, в которой они нуждаются и которую заслуживают.

"Почти 80 лет спустя глобальная финансовая архитектура устарела, не функционирует и несправедлива. Она больше не способна удовлетворять потребности мира 21-го века: многополярного мира, характеризующегося глубоко интегрированными экономиками и финансовыми рынками, но также отмеченного геополитической напряженностью и растущими системными рисками".

Ли также призвал финансовые органы завершить новый раунд реформы квот и прав голоса, а также усилить голос развивающихся стран.

Китай вместе с международным сообществом добивается либерализации и упрощения торговли и инвестиций и выступает против протекционизма, разделения и нарушения цепочек поставок в любой форме, добавил Ли.

Премьер-министр Китая выбрал Европу в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность и сказал Макрону, что у Китая и Европы есть свои сильные стороны и необходимо продолжать укреплять сотрудничество.

Китай и Европа должны справляться с неопределенностью в международной ситуации при стабильности китайско-европейских отношений и совместно содействовать устойчивому развитию человечества, отметил он на саммите.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-23/China-pledges-support-for-developing-countries-at-financing-summit-1kSnrVnRy6s/index.html

SOURCE CGTN

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