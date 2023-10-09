CGTN: Китай поддержит культуру и открытость для развития китайской цивилизации

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CGTN

09 Oct, 2023, 23:59 ET

ПЕКИН, 10 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- От самостоятельного изучения китайского языка до стажировки у наследника нематериального культурного наследия Китая, Амирис Родригес Барос (Amiris Rodrigues Barros), бразильская девушка, получающая диплом магистра в Университете Нанкай на севере китайской провинции Тяньцзинь, влюблена в традиционную китайскую культуру.

Ее интерес к Китаю зародился в средней школе в Бразилии, где она посещала уроки китайского языка и развила в себе аппетит к китайской кухне.

В 2019 году г-жа Амирис уже в качестве международного студента в Университете Нанкай, была очарована звучанием «джингдонг дагу» (буквально переводится как «восточный пекинский барабан»). Включенное в список китайского национального нематериального культурного наследия, «джингдонг дагу» является фольклорным искусством барабанной музыки и пения баллад на диалекте восточного Пекина.

Став протеже и партнером по исполнению артиста «джингдонг дагу» Вана Уинли (Wang Wenlei), г-жа Амирис по-настоящему испытала очарование традиционной китайской культуры и надеется стать посланником культурного обмена между Китаем и Бразилией.

«Думаю, это культурный обмен и наследие. Мы ценим друг друга и развиваемся вместе. Это китайцы называют взаимным обменом знаниями между цивилизациями», — сказала она агентству China Media Group.

Во время общенационального собрания, которое прошло в Пекине в субботу и воскресенье, президент Китая Си Цзиньпин дал инструкции в отношении работы массовых коммуникаций и культуры, подчеркнув необходимость в укреплении культурной уверенности, применения подхода открытости и инклюзивности, а также поддержки фундаментальных принципов в новых начинаниях.

Укрепление культурной уверенности 

Китай продемонстрировал свою культурную уверенность и характер, продолжая развивать взаимные обмены и обогащение знаниями между китайской и зарубежной цивилизациями.

Возьмем, например, Шанхай. Насчитывая 3075 исторических зданий, 397 защищенных дорог (улиц и переулков), 250 защищенных районов и 44 исторические и культурные зоны, город предлагает новое и яркое культурное пространство.

Городская культура также способствует экономическому росту. В 2022 году общий доход культурных и творческих отраслей Шанхая составил примерно 13 процентов общего ВВП города.

В 2022 и 2023 годах в местных музеях и галереях прошло множество зарубежных выставок, где жителям города были представлены разнообразные и прекрасные художественные коллекции, способствуя взаимному обогащению знаниями и обмену между разными цивилизациями.

Этим летом растущая популярность учебно-ознакомительных поездок, ориентированных на традиционную культуру, привлекла в музеи Китая огромные толпы посетителей.

В ответ на этот феномен «музейной лихорадки во время летних отпусков и каникул» 46 музеев Пекина временно отменили еженедельный выходной по понедельникам в августе, открыв свои двери посетителям без выходных в соответствии с объявлением муниципального бюро культурного наследия Пекина

Рассматривая причины, стоящие за этим «музейным безумием», Гуо Сике (Guo Sike), куратор музея Конфуция в городе Цюйфу, провинция Шаньдун в восточном Китае, отметил «безумную тягу к традиционной культуре», в особенности среди китайской молодежи.

«Молодое поколение обладает культурной уверенностью и любовью к прекрасной традиционной китайской культуре», — сказал Гуо.

«Чтобы построить современную китайскую цивилизацию, на этой новой исторической отправной точке Китаю необходимо сохранять уверенность в своей культуре и продолжать двигаться своим путем, внедряя китайский опыт в китайскую теорию для реализации интеллектуальной независимости и самодостаточности», — сказал г-н Си на собрании, посвященном культурному наследию и развитию, в июне.

«Соответствующая работа должна быть проделана с ориентацией на новую культурную миссию, которая заключается в развитии культурного процветания для создания ведущей страны в области культуры и поддержки современной китайской цивилизации на новой исторической отправной точке», — сказал г-н Си в своем обращении.

Взаимное обогащение знаниям и обмены между цивилизациями 

Однажды г-н Си сказал, что только уверенная цивилизация может выдерживать влияние различных цивилизацией, приобретать от них знания и абсорбировать их, сохраняя собственные национальные характеристики.

Выступая на банкете в Чэнду с приветственным обращением к гостям на церемонии открытия Всемирных университетских игр FISU в Ченду, которая прошла в июле, г-н Си подчеркнул важность этих Игр для прогресса человеческой цивилизации.

«Цивилизации приобретают разные формы, делая мир красочным и разнообразным», — сказал он, призывая к поддержке общих ценностей человечества и написанию новой главы в строительстве глобального сообщества совместного будущего.

Китай подписал договоры о сотрудничестве в области культурного наследия с более чем 20 странами, провел мероприятия по защите и реставрации культурных реликвий, а также наладил археологическое сотрудничество со странами, участвующими в Организации международного сотрудничества Шелковый путь.

Во время конференции, посвященной диалогу азиатских цивилизаций, Китай провел выставку азиатской цивилизации, собрав более 400 культурных сокровищ из 49 стран, которая представляет уникальный шарм Азии и человеческого культурного наследия, а также способствует взаимному обогащению знаниями и общему развитию между цивилизациями.

Во время воскресного собрания г-н Си призвал к продвижению творческой трансформации и инновационного развития прекрасной традиционной культуры Китая, а также взаимному обогащению знаниями и обменам между разными цивилизациями.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-08/Xi-makes-instruction-on-work-of-public-communication-culture-1nJOviGD5x6/index.html 

SOURCE CGTN

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