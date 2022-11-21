CGTN: Китайско-таиландские отношения: больше стабильности, процветания и устойчивости

CGTN: Больше стабильности, процветания и устойчивости: Китай и Таиланд намечают новые направления двусторонних отношений

ПЕКИН, 22 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- «Китай и Таиланд близки, как одна семья», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой в субботу в Бангкоке (Таиланд).

По случаю десятой годовщины всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Китаем и Таиландом Си Цзиньпин заявил, что традиционная дружба между двумя странами продолжает процветать, их всеобъемлющее стратегическое сотрудничество углубляется, а двусторонние отношения вступили в новый этап развития.

По словам Си Цзиньпина, находясь в новой исторической точке отсчета, Китай готов придать дружбе новый смысл, открыть новую эру двусторонних отношений и принести больше пользы обоим народам.

Более стабильное, процветающее и устойчивое китайско-таиландское сообщество с общим будущим определит будущие направления развития отношений в период, когда обе страны готовятся отметить 50-летие установления китайско-таиландских дипломатических отношений в 2025 году, заявил Си Цзиньпин.

Больше стабильности

Укрепление взаимного политического доверия и поддержки помогает построить более стабильное китайско-таиландское сообщество с общим будущим.

По основным принципиальным вопросам, касающимся национального суверенитета, объединения и территориальной целостности, обе страны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимного доверия, взаимопонимания и поддержки, говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении.

Китайская сторона уважает национальную независимость, суверенитет и территориальную целостность Таиланда. Таиландская сторона твердо поддерживает политику «одного Китая» и признает Тайвань неотъемлемой частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики — единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а также разделяет китайскую концепцию «одна страна, две системы».

Разделяя широкие общие интересы во многих аспектах поддержания регионального и глобального мира и стабильности, Китай и Таиланд будут изучать возможности сотрудничества в рамках Глобальной инициативы в области безопасности и поддерживать тесную связь и координацию при преодолении последствий таких традиционных и нетрадиционных вызовов безопасности, как терроризм, изменение климата и кибербезопасность, говорится в заявлении.

Больше процветания

Во время встречи с г-ном Праютом Си Цзиньпин заявил, что обе стороны должны стремиться к большей синергии между своими стратегиями развития и совместно развивать высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» для достижения новых результатов.

Си Цзиньпин отметил, что обе стороны должны укреплять сотрудничество в таких традиционных областях, как инвестиции, торговля, туризм, инфраструктура и промышленные парки, и в то же время развивать новые области роста и стимулировать прогресс в новых сферах сотрудничества, таких как цифровая экономика, транспортные средства на новых источниках энергии и технологические инновации.

«Нам необходимо ускорить трехстороннее сотрудничество между Китаем, Таиландом и Лаосом в области железнодорожного сообщения, продвинуться вперед в создании транспортного коридора между Китаем, Таиландом и Лаосом, укрепить физическую связность инфраструктуры в качестве ключевой задачи», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что обе страны должны укреплять институциональные связи в области логистики и таможенного оформления и расширить экспорт высококачественной тайской сельскохозяйственной продукции и сопутствующих товаров в Китай.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов сотрудничать с Таиландом и другими сторонами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (ВРЭП) в целях его высококачественной реализации, чтобы крупнейшая в мире зона свободной торговли принесла еще больше пользы.

Больше устойчивости

Обогащение межличностного и культурного аспектов китайско-таиландского сообщества с общим будущим делает двусторонние отношения более устойчивыми.

«Нам необходимо укреплять сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, борьбы с бедностью и в других областях, касающихся жизнеобеспечения людей, обмениваться опытом в области борьбы с бедностью и развития различными способами, углублять и укреплять сотрудничество между двумя странами в области борьбы с бедностью и делать больше практических шагов на благо людей и целых сообществ», — заявил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин заявил, что обе страны также должны укреплять молодежные обмены, еще больше сближать души двух народов и укреплять их дружбу.

Признавая важность расширения сотрудничества в областях, способствующих будущему развитию, таких как цифровая экономика, чистая энергетика и безопасность логистических цепей, обе стороны договорились о расширении инвестиций в высокотехнологичные отрасли, такие как экологичная экономика и искусственный интеллект, для достижения высококачественного развития.

Таиландская сторона с нетерпением ожидает возможности принять туристов из Китая после ослабления ограничений на поездки для китайцев и выражает признательность китайской стороне за разрешение на постепенное возвращение таиландских студентов в Китай для продолжения учебы, говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что обе стороны будут сотрудничать для восстановления высококачественного туризма и укрепления сотрудничества в области образования, культуры, СМИ и информации, а также связей между городами-побратимами в соответствии с принципами равенства, взаимной выгоды и устойчивости.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-20/China-Thailand-chart-new-directions-of-bilateral-relations-1f5UIJKm1mo/index.html

SOURCE CGTN