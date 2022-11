CGTN : Plus stable, plus prospère et plus durable : la Chine et la Thaïlande tracent les nouvelles orientations des relations bilatérales

BEIJING, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- « La Chine et la Thaïlande sont aussi proches qu'une famille », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors de sa rencontre avec le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, samedi à Bangkok, en Thaïlande.

À l'occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique global de coopération entre la Chine et la Thaïlande, Xi Jinping a déclaré que l'amitié traditionnelle entre les deux pays a continué à s'épanouir, que leur coopération stratégique globale s'est approfondie et que les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle phase de développement.

Se tenant à un nouveau point de départ historique, la Chine est prête à donner un nouveau sens à l'amitié, à ouvrir une nouvelle ère de liens bilatéraux et à apporter davantage de bénéfices à leurs peuples, a déclaré Xi Jinping.

Une communauté Chine-Thaïlande plus stable, plus prospère et plus durable, avec un avenir commun, tracera les orientations futures des relations, a déclaré Xi Jinping, alors que les deux pays se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Chine-Thaïlande en 2025.

Plus de stabilité

Le renforcement de la confiance et du soutien politiques mutuels permet de construire une communauté Chine-Thaïlande plus stable avec un avenir commun.

Sur les grandes questions de principe concernant la souveraineté nationale, l'unification et l'intégrité territoriale, les deux pays ont réaffirmé leur engagement à renforcer encore la confiance, la compréhension et le soutien mutuels, selon une déclaration conjointe publiée samedi.

La partie chinoise respecte l'indépendance nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Thaïlande. La partie thaïlandaise soutient fermement la politique d'une seule Chine, reconnaît Taïwan comme une partie inaliénable de la Chine et le gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal représentant l'ensemble de la Chine, et soutient le principe chinois « Un pays, deux systèmes ».

Partageant de larges intérêts communs dans de nombreux aspects du maintien de la paix et de la stabilité régionales et mondiales, la Chine et la Thaïlande exploreront la coopération dans le cadre de l'Initiative de sécurité globale et maintiendront une communication et une coordination étroites pour faire face aux impacts des défis de sécurité traditionnels et non traditionnels tels que le terrorisme, le changement climatique et la cyber-sécurité, selon le communiqué.

Plus prospère

Lors de sa rencontre avec Prayut, Xi Jinping a déclaré que les deux parties devaient rechercher une plus grande synergie entre leurs stratégies de développement et faire progresser conjointement la coopération de haute qualité de la Ceinture et la Route pour obtenir de nouveaux résultats.

Les deux parties doivent renforcer la coopération dans les domaines traditionnels tels que l'investissement, le commerce, le tourisme, les infrastructures et les parcs industriels, tout en cultivant de nouvelles zones de croissance et en faisant progresser les nouveaux domaines de coopération tels que l'économie numérique, les véhicules à énergie nouvelle et l'innovation technologique, a noté Xi Jinping.

« Nous devons accélérer la coopération ferroviaire tripartite Chine-Thaïlande-Laos, faire progresser les perspectives du couloir de développement de la connectivité Chine-Thaïlande-Laos, renforcer la connectivité physique des infrastructures en tant qu'axe essentiel », a déclaré M. Xi Jinping, ajoutant que les deux pays devraient améliorer la connectivité institutionnelle dans la logistique et le dédouanement et développer l'exportation de produits agricoles et secondaires thaïlandais de haute qualité vers la Chine.

La Chine est prête à collaborer avec la Thaïlande et les autres parties au Partenariat économique global régional (RCEP) pour une mise en œuvre de qualité, afin que le plus grand accord de zone de libre-échange au monde génère encore plus de bénéfices, a déclaré Xi Jinping.

Plus durable

L'enrichissement des relations entre les peuples et de l'aspect culturel de la communauté Chine-Thaïlande avec un avenir commun est ce qui rend les relations bilatérales plus durables.

« Nous devons renforcer la coopération en matière d'éducation, de soins de santé, de réduction de la pauvreté et d'autres domaines concernant les moyens de subsistance des personnes, partager l'expérience en matière de réduction de la pauvreté et de développement par divers moyens, approfondir et étayer la coopération en matière de réduction de la pauvreté entre les deux pays, et faire davantage de choses pratiques pour le bien-être des personnes et de leurs communautés », a déclaré Xi Jinping.

Xi Jinping a déclaré que les deux pays devraient également renforcer les échanges de jeunes, rapprocher encore plus les cœurs des deux peuples et stimuler davantage leur affinité.

Reconnaissant l'importance d'étendre la coopération dans les domaines qui soutiennent le développement futur, tels que l'économie numérique, l'énergie propre et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, les deux parties ont convenu d'accroître les investissements dans les industries de haute technologie telles que l'économie verte et l'intelligence artificielle pour parvenir à un développement de haute qualité.

La partie thaïlandaise s'est réjouie d'accueillir des touristes de Chine lors de l'assouplissement des mesures de voyage en Chine et a remercié la partie chinoise d'avoir autorisé le retour progressif des étudiants thaïlandais en Chine pour poursuivre leurs études, indique le communiqué.

Les deux parties coopéreront à la revitalisation d'un tourisme de qualité et renforceront la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, des médias et de l'information, ainsi qu'entre les villes jumelées, conformément aux principes d'égalité, de bénéfice mutuel et de durabilité, indique le communiqué.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-20/China-Thailand-chart-new-directions-of-bilateral-relations-1f5UIJKm1mo/index.html

