CGTN: Устойчивость экономики Китая улучшает перспективы восстановления мировой экономики

ПЕКИН, 27 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- За последние три года Китай смог пережить несколько волн COVID-19 благодаря массовой вакцинации. Она позволяет стране поддерживать самые низкие в мире показатели случаев тяжелого протекания болезни и смертности.

В ответ на постоянно меняющуюся ситуацию Китай оптимизировал меры реагирования на COVID-19, согласовав профилактику и борьбу с эпидемией со стратегиями социально-экономического развития.

В начале 2023 года экономика Китая демонстрирует положительную динамику, а некоторые изменения указывают на ее способность стимулировать рост мировой экономики.

Согласно данным Национального бюро статистики (НБС), объем промышленного производства с добавленной стоимостью, который является ключевым показателем со стороны предложения, увеличился в Китае на 2,4% в годовом исчислении за первые два месяца 2023 года.

Что касается спроса, то за тот же период выросли ключевые показатели потребления, инвестиций и внешней торговли. Объем розничных продаж потребительских товаров и объем инвестиций в основные активы увеличился на 3,5% и 5,5% соответственно.

Устойчивый экономический рост

НБС ожидает дальнейшего оживления в сфере потребления на фоне постепенного восстановления потребительского доверия и внедрения мер, направленных на стимулирование потребления.

В целях стимулирования внутреннего потребления правительство ввело меры поддержки на всей территории страны, включая выдачу населению сертификатов на покупку и проведение фестивалей для поощрения потребления.

По данным Государственного совета, Китай продолжает делать упор на высококачественное развитие, включая стимулирование реального сектора экономики, развитие высокотехнологичного производства и ускорение строительства системы современного промышленного производства.

Страна нацелена на устойчивый экономический рост и установила целевой показатель валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне примерно 5%.

Как заявил представитель НБС Фу Линхуэй (Fu Linghui) во время пресс-конференции в прошлую среду, несмотря на оживление экономики в первые два месяца текущего года, Китаю по-прежнему необходимо стимулировать потребительские расходы и укреплять фундамент для устойчивого восстановления экономики.

С 27 марта Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов (НОР) для финансовых учреждений (за исключением тех, которые уже применяют 5-процентный коэффициент) на 0,25 процентного пункта. После снижения средневзвешенное значение НОР для кредиторов снизится примерно до 7,6%.

Этот шаг направлен на поддержание достаточного объема ликвидности для обслуживания реального сектора экономики и на оказание финансовой поддержки для стимулирования внутреннего спроса.

Стабильный рост на фоне трудностей

В прошлом году экономика Китая сохранила стабильный рост на фоне всплеска заболеваемости COVID-19.

По данным НБС, в 2022 году объем ВВП страны достиг рекордного уровня в 121 трлн юаней (около 17,95 трлн долларов США), превысив пороговые значения в 100 трлн юаней в 2020 году и 110 трлн юаней в 2021 году.

В то же время объем промышленного производства с добавленной стоимостью вырос на 3,6% в годовом исчислении. В частности, значительный темп роста продемонстрировали сектора высокотехнологичного производства и производства оборудования, в которых производство увеличилось на 7,4% и 5,6% соответственно.

Несмотря на многочисленные проблемы за последние три года, Китаю удается поддерживать стабильность своей экономики. Он был в числе первых стран мира, возобновивших работу и открывших предприятия в 2020 году, и стал единственной крупной экономикой, достигшей в том году положительного роста.

«Китай работает над минимизацией влияния пандемии на свои цепочки поставок и бизнес-операции», — заявил профессор Лю Бинь (Liu Bin) из Китайского института исследований ВТО при Университете международного бизнеса и экономики в Пекине.

Для стабилизации экономического роста Китай проводит ряд мер, включая мобилизацию средств для инвестирования в инфраструктуру, снижение затрат на коммунальные услуги для субъектов рынка и оказание помощи компаниям, серьезно пострадавшим от пандемии, для облегчения их финансового бремени.

По словам г-на Лю, ожидается, что восстановление экономического роста в Китае будет происходить быстрее, чем на международном рынке, что важно для укрепления уверенности в вопросах восстановления мировой экономики.

Как заявил г-н Лю, восстановление экономики страны может оживить мировую экономику, поскольку Китай играет большую роль в мировой торговле.

По данным Главного таможенного управления, в 2022 году общий объем торговли товарами в Китае достиг 42,07 трлн юаней (около 6,21 трлн долларов), что позволило ему занять первое место в мире шестой год подряд.

Кроме того, по официальным данным, страна 14 лет подряд лидирует в мире по объему экспорта с долей 14,7% на мировом экспортном рынке.

«Помимо важной роли, которую Китай играет в мировой торговле, его экспорт также вносит значительный вклад в рост ВВП», — заявил Бай Жанжан (Bai Rangrang), доцент кафедры прикладной экономики в Школе менеджмента при Фуданьском университете.

«В некоторой степени это восполнило пробел, возникший из-за падения потребления домашних хозяйств и уменьшения инвестиций в бизнес в прошлом году», — сказал он, отметив, что одним из важных факторов, лежащих в основе этого процесса, является то, что Китай стал более открыт миру.

Анализ: Устойчивость экономики Китая улучшает перспективы восстановления мировой экономики; в начале 2023 года экономика Китая демонстрирует положительную динамику и некоторые изменения свидетельствуют о ее способности стимулировать глобальный рост. CGTN, China Global Television Network

SOURCE CGTN