CGTN: Análisis: La resiliencia económica de China impulsa las perspectivas de recuperación global

BEIJING, 27 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- En los últimos tres años, China ha capeado varias olas de COVID-19 con una campaña de vacunación masiva. Esto ha permitido que el país mantenga las tasas más bajas del mundo de enfermedad grave y mortalidad.

En respuesta a la situación en constante evolución, China ha optimizado su estrategia de respuesta a la COVID-19 coordinando la prevención y el control de la epidemia con el desarrollo económico y social.

A principios de 2023, la economía de China muestra signos positivos, con varios acontecimientos que sugieren su capacidad para impulsar el crecimiento mundial.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) muestran que la producción industrial de valor añadido de China, un indicador crucial del lado de la oferta, aumentó un 2,4 por ciento interanual en los primeros dos meses de 2023.

En cuanto a la demanda, las métricas clave de consumo, inversión y comercio exterior aumentaron durante el mismo período. Las ventas minoristas de bienes de consumo y la inversión en activos fijos aumentaron un 3,5 y un 5,5 por ciento, respectivamente.

Crecimiento económico constante

A medida que se restaura gradualmente la confianza del consumidor y entran en vigor las políticas a favor del consumo, el NBS espera que continúe la reactivación del consumo.

Para estimular el consumo interno, el gobierno ha puesto en funcionamiento políticas de apoyo a nivel nacional, que incluyen la emisión de vales de compra al público y el lanzamiento de festivales de promoción del consumo.

China continúa poniendo énfasis en el desarrollo de alta calidad, incluido el impulso de la economía real, el avance de la fabricación de alta gama y la aceleración de la construcción de un sistema industrial moderno, según el Consejo de Estado.

El país tiene como objetivo un crecimiento económico constante y ha fijado el objetivo del producto interno bruto (PIB) en aproximadamente el 5 por ciento.

A pesar del repunte en los primeros dos meses de este año, China aún necesita alentar el gasto de los consumidores y fortalecer las bases para una recuperación económica sostenible, dijo el portavoz de NBS, Fu Linghui, durante una conferencia de prensa el miércoles pasado.

A partir del 27 de marzo, el Banco Popular de China reducirá el índice de requisitos de reserva (RRR) para las instituciones financieras (excluyendo aquellas que ya implementan un índice del 5 por ciento) en 0,25 puntos porcentuales. Después de la reducción, el RRR promedio ponderado para los prestamistas caerá a alrededor del 7,6 por ciento.

La medida está diseñada para mantener una cantidad razonablemente amplia de liquidez para servir a la economía real y ofrecer apoyo financiero para estimular la demanda interna.

Crecimiento estable en medio de las dificultades

La economía de China ha mantenido un crecimiento estable en medio del resurgimiento de COVID-19 en el último año.

Según el BNE, el PIB del país alcanzó un máximo histórico de 121 billones de yuanes (unos 17,95 billones de dólares) en 2022, tras superar los umbrales de 100 billones de yuanes en 2020 y 110 billones de yuanes en 2021.

Mientras tanto, la producción industrial de valor agregado aumentó un 3,6 por ciento interanual. En particular, los sectores de fabricación de alta tecnología y fabricación de equipos mostraron un importante impulso de crecimiento con valores de producción que aumentaron un 7,4 y un 5,6 por ciento, respectivamente.

A pesar de los múltiples desafíos en los últimos tres años, China ha mantenido la estabilidad de su economía. Fue uno de los primeros países del mundo en reanudar el trabajo y reabrir negocios en 2020 y fue la única economía importante en lograr un crecimiento positivo ese año.

"China ha estado trabajando para minimizar el impacto de la pandemia en sus cadenas de suministro y operaciones comerciales", dijo el profesor Liu Bin del Instituto de Estudios de la OMC de China de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales en Beijing.

Para estabilizar el crecimiento económico, China ha implantado varias políticas, incluida la movilización de fondos para la inversión en infraestructura, la reducción de los costos de los servicios públicos para las entidades del mercado y la prestación de asistencia a las empresas gravemente afectadas por la pandemia para ayudar a aliviar sus cargas financieras.

Según Liu, se espera que el repunte del crecimiento económico de China sea más rápido que en el mercado internacional, lo que es importante para impulsar la confianza en la recuperación económica mundial.

Debido al gran papel de China en el comercio mundial, su recuperación económica podría inyectar vitalidad a la economía mundial, dijo Liu.

Los datos de la Administración General de Aduanas muestran que el comercio total de bienes de China alcanzó los 42,07 billones de yuanes (unos 6,21 billones de dólares) en 2022, ocupando el primer lugar a nivel mundial por sexto año consecutivo.

Además, los datos oficiales muestran que China ha liderado el mundo en exportaciones durante 14 años consecutivos, ocupando el 14,7 por ciento del mercado de exportación mundial.

"Además del importante papel que juega China en el comercio mundial, sus exportaciones también contribuyen en gran medida al crecimiento del PIB", dijo Bai Rangrang, profesor asociado del Departamento de Economía Aplicada de la Escuela de Administración de la Universidad de Fudan.

"Hasta cierto punto, compensó la brecha en la caída del consumo de los hogares y la inversión empresarial el año pasado", dijo, y señaló que un factor importante detrás de esto es que China se ha abierto más al mundo.

Analysis: China's economic resilience boosts global recovery prospects China's economy is showing positive signs in early 2023, with several developments suggesting its capacity to drive global growth. CGTN,China Global Television Network (Análisis: la resiliencia económica de China impulsa las perspectivas de recuperación global. La economía de China está mostrando signos positivos a principios de 2023, con varios acontecimientos que sugieren su capacidad para impulsar el crecimiento global. CGTN, Red de Televisión Global de China)

