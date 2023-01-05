CGTN: Готовность Китая к корректировке своей политики в отношении COVID-19

ПЕКИН, 5 января 2023 г. /PRNewswire/ -- C тех пор как Китай сделал меры против COVID-19 приоритетной задачей после реализации динамичной политики нулевой терпимости в борьбе с коронавирусом, некоторые западные СМИ и представители экспертного сообщества ставят под сомнение «готовность» Китая к переменам.

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Готовность может быть оценена только по результатам, к которым она ведет. В случае с COVID-19 это количество спасенных жизней. С начала вспышки пандемии китайские власти готовили китайцев к борьбе с вирусом. Была введена в действие динамичная политика нулевой терпимости в борьбе с коронавирусом, чтобы выиграть время, чтобы смертельно опасный первоначальный штамп и последующие варианты стали менее смертоносными.

Эксперт объединенного механизма профилактики и контроля Госсовета КНР Ли Гуанси (Li Guangxi) заявил в интервью, что «когда вирус появился в мире, заболевание протекало очень тяжело. При таком вирусе больницы, в особенности отделения интенсивной терапии, неизбежно оказываются переполнены. Это и произошло во всех регионах мира». «И теперь, когда вирус становится намного менее опасным и мягким, мы хотим смягчить наши меры. Мы, разумеется, столкнемся к некоторым всплеском числа заболеваний. Однако уровень смертности и случаев тяжелого течения COVID-19 будут гораздо ниже, чем раньше», — заявил г-н Ли.

По словам У Цзуню (Wu Zunyou), главного эпидемиолога Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, доля тяжелых и критических случаев сократилась с 16,47% в 2020 году до 0,18% в последнее время.

Директор Департамента медицинской администрации Национальной комиссии здравоохранения Цзяо Яхой (Jiao Yahui) заявил на пресс-конференции в декабре, что временные больницы для лечения COVID-19 в Китае будут модернизированы и оснащены дополнительными ресурсами для лечения пациентов с COVID-19. В отделениях интенсивной терапии в Китае имеется около 138 100 койко-мест, что составляет 10 на 100 000 человек. В Китае насчитывается в общей сложности 80 500 врачей и 220 000 медсестер в отделениях интенсивной терапии, при этом более 106 000 врачей и 178 000 медсестер способны выполнять связанные с интенсивной терапией обязанности.

Для защиты уязвимых групп населения, включая пожилых людей, что является важнейшим вызовом для страны, 14 декабря Китай запустил вторую кампанию по ревакцинации от COVID-19. Для тех, кто боится или не может получить внутримышечную инъекцию, была также предложена ингаляционная вакцина.

Кроме того, были наращены поставки средств для борьбы с эпидемией. Управление по лекарственным препаратам и власти Пекина направили совместные рабочие группы в составе более 50 человек на пять крупных оптовых фармацевтических предприятий в Пекине для решения проблемы нехватки средств для лечения и профилактики эпидемии. По данным China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co. Ltd, за неделю компания поставила более 3,5 млн коробок противоэпидемических препаратов более чем 4000 клиентам в Пекине, включая 300 больниц, более 2200 районных медицинских центров и более 1500 розничных аптек.

В Шанхае инфекционным клиникам в 145 больницах среднего и более высокого уровня было предписано оставаться полностью открытыми. В провинции Чжэцзян в некоторых городах открылись интернет-больницы для реагирования на растущий спрос на диагностику и лечение в инфекционных клиниках.

Профилактика и контроль заключаются в создании организаций и наращивании медицинских ресурсов для реагирования на меняющуюся ситуацию. Китай быстро адаптировался к текущей ситуации и внес коррективы на основе отзывов общественности и медицинского сообщества. И изменения в политике отражают тот факт, что Китай готов справиться с будущими вызовами.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-31/Is-China-prepared-for-shift-in-COVID-19-policies-Yes--1gcS2Uz1GYE/index.html

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SOURCE CGTN