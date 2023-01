CGTN: Čína a připravenost na změnu covidové politiky

PEKING, 6. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Od chvíle, kdy Čína upravila svůj přístup k covidu-19 z dosavadní dynamické politiky nulového covidu, zpochybňují některá západní média a intelektuálové její připravenost na tuto změnu.

Připravenost lze hodnotit pouze podle výsledků, k nimž vede, v případě covidu-19 podle počtu zachráněných životů. Čína připravuje své občany na boj s virem již od vypuknutí epidemie. Dynamická politika nulového covidu byla zavedena s cílem získat čas, během nějž se smrtící původní kmen a jeho následné varianty stanou méně fatálními.

image1

Li Guangxi, expert Společného mechanismu prevence a kontroly Státní rady, v rozhovoru uvedl, že „když se virus dostal do světa, byl velmi závažný. Způsoboval zaplnění nemocnic, zejména lůžek na jednotkách intenzivní péče. Totéž se stalo ve všech částech světa. Nyní, když se virus stal mnohem méně závažným a mírnějším, chceme v této fázi naše opatření zmírnit. Určitě ještě zaznamenáme nárůst případů. Nicméně úmrtnost a výskyt závažného covidu-19 budou oproti dřívějšku mnohem menší."

Podle Wu Zunyoua, hlavního epidemiologa čínského Centra pro kontrolu a prevenci chorob, klesl podíl těžkých a kritických případů z 16,47 % v roce 2020 na aktuálních 0,18 %.

Ředitel odboru zdravotnické správy Národní zdravotnické komise Jiao Yahui na prosincové tiskové konferenci uvedl, že provizorní covidové kliniky v Číně budou dovybaveny a doplněny o další léčebné kapacity, aby mohly sloužit jako nemocnice vyčleněné pro pacienty s covidem-19. V Číně je k dispozici přibližně 138 100 lůžek intenzivní péče, tedy 10 lůžek na 100 000 obyvatel. Působí zde celkem 80 500 specialistů na intenzivní péči a 220 000 sester pro intenzivní péči, přičemž práci na jednotkách intenzivní péče je schopno vykonávat více než 106 000 lékařů a 178 000 sester.

V zájmu ochrany zranitelné populace, včetně seniorů, která v zemi představuje klíčovou výzvu, zahájila Čína 14. prosince podávání druhé posilovací dávky očkování. Pro pacienty, kteří jsou slabí, nebo nemohou být očkováni injekcí do paže, byla také zavedena inhalační vakcína.

Zvýšeny byly rovněž dodávky protiepidemických léčiv. Pekingská správa léčiv vyslala společně s úřady do pěti velkých farmaceutických velkoobchodů v Pekingu společné pracovní skupiny o více než 50 lidech s cílem zmírnit nedostatek léků pro prevenci a léčbu epidemie. Údaje společnosti China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd. ukázaly, že tato společnost dodala za týden více než 3,5 milionu balení protiepidemických léků více než čtyřem tisícovkám klientů v Pekingu – včetně 300 nemocnic, více než 2 200 komunitních zdravotnických center a více než 1 500 maloobchodních lékáren.

V Šanghaji byly infekční kliniky ve 145 nemocnicích střední a vyšší úrovně požádány o udržení plného provozu. V provincii Če-ťiang byly v některých městech otevřeny internetové nemocnice, které reagují na prudce rostoucí poptávku po diagnostice a léčbě na infekčních klinikách.

Prevence a kontrola tak spočívají v procesu zřizování institucí a posilování lékařských kapacit, který umožní reagovat na další vývoj. Čína se současné situaci rychle přizpůsobila a další úpravy provádí na základě zpětné vazby od veřejnosti a zdravotnické komunity. Změna politiky odráží fakt, že Čína je na další události připravena.

