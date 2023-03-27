CGTN: Как Китай рреализует свою концепцию всечеловеческого здраховранения

ПЕКИН, 27 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Признавая Китай за его поддержку во время пандемии, сенат Доминиканской Республики недавно вручил Китаю награду. На церемонии награждения вице-президент Сената Сантьяго Соррилья заявил, что Доминиканская Республика всегда помнит о своевременной помощи Китая в самый темный час, а двустороннее сотрудничество в борьбе с COVID-19 рассматривается как пример реализации концепции всечеловеческого здраховранения.

С начала пандемии Китай осуществляет глобальное сотрудничество в решении этой проблемы, поставляя медицинские товары и вакцины другим странам и регионам, а также обмениваясь опытом в области профилактики и лечения вируса.

В марте 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин впервые предложил концепцию построения всечеловеческого здраховранения. В глобальной борьбе против COVID-19 Си неоднократно подчеркивал важность глобального сотрудничества в сфере здравоохранения и призывал к действиям по его осуществлению.

Китай предложил реализовать концепцию всечеловеческого здравоохранения путем принятия ряда крупных инициатив и мер.

Был проведён быстрый обмен информацией и сотни мероприятий

Китай провел более 300 мероприятий по обмену технологиями о COVID-19 с другими странами, регионами и международными организациями. Кроме того, по данным Национальной комиссии здравоохранения, Китай направил 37 групп медицинских экспертов в 34 страны, делясь опытом Китая с остальным миром.

На ранних этапах эпидемии COVID-19 китайское правительство своевременно, открыто, прозрачно и ответственно публиковало информацию, активно реагируя на беспокойство всех сторон и укрепляя сотрудничество с международным сообществом в соответствии с временным документом, в котором фиксируется реакция Китая на эпидемию с конца декабря 2019 г. по март 2020 г.

Регулярная коммуникация Китая по поводу вспышки COVID-19 со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также с соответствующими странами и регионами началась 3 января 2020 года, говорится в документе.

Начиная с 3 февраля английский официальный веб-сайт China's NHC начал одновременно публиковать информацию о COVID-19, обновляя данные 58 раз по сострянию на 31 марта 2020 г.

Первая страна, поообещавшая отказаться от патента на вакцину против COVID-19

Китай стал первой страной, пообещавшей отказаться от патента на вакцину против COVID-19, а также первой страной, сотрудничающей с другими развивающимися странами в области производства вакцин. Китай предоставил более 2,2 миллиардов доз вакцин против COVID-19 более чем 120 странам и международным организациям.

Китай привержен созданию глобального здравоохранения для всех и предоставляет вакцины всему миру, особенно развивающимся странам. Страна активно осуществляла совместное производство, что свидетельствует о том, что вакцины против COVID-19 следует рассматривать в качестве глобального общественного блага, подчеркнул Си Цзиньпин в письменном послании на первом заседании международного форума по сотрудничеству в области вакцин против COVID-19 в августе 2021 года.

«Мы готовы сотрудничать с международным сообществом в целях стимулирования международного сотрудничества в области вакцинации и построения сообщества с общим будущим для человечества», – заявил Си.

Выступая на 48-й сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2021 года, Чэнь Сюй, глава китайской миссии при Отделении ООН в Женеве, призвал все государства-члены и другие заинтересованные стороны расширить производство вакцин и модернизировать производственные мощности развивающихся стран путём экспорта, дарения, совместных исследований и разработок, франчайзингового производства и передачи ноу-хау.

Традиционная китайская медицина способствует глобальной борьбе с COVID-19

Традиционная китайская медицина (ТКМ), широко используемая в глобальной борьбе с пандемией с момента появления COVID-19, доказала свою поразительную эффективность.

По данным NHC, Китай провел более 100 видеомероприятий с целью внедрения ТКМ-терапии более чем в 150 стран и регионов и направил экспертов по TКM для содействия борьбе с эпидемией более чем в 30 стран и регионов.

В отчёте, опубликованном в конце марта 2022 г., ВОЗ подтвердила, что TКM полезна для лечения COVID-19, особенно в легких и умеренных случаях.

«Имеются многообещающие данные, указывающие на то, что TКM полезна для снижения риска перехода от легких к умеренным и тяжёлым состояниям заболевания COVID-19», – говорится в докладе.

«В случаях легкой и средней тяжести имеются обнадеживающие доказательства того, что изученный TКM при введении в качестве дополнительного лечения может сократить время для элиминации вируса, исчезновения клинических симптомов и продолжительности пребывания в больнице по сравнению с обычным лечением».

Точно так же, как Китай помог миру бороться с COVID-19, страны и международные сообщества по всему миру также поддерживают Китай, особенно во время его самых сложных времён.

«Китайская нация никогда не забывает о помощи и щедрости, которую она получает, и всегда взаимодействует с той же доброй волей», – говорится в информационном документе, опубликованном в июне 2020 года Информационным бюро Госсовета.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-25/How-China-keeps-vow-to-build-a-community-of-common-health-for-mankind-1isgvWRsADe/index.html

SOURCE CGTN