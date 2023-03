CGTN: jak Chiny dotrzymują obietnicy budowy wspólnoty powszechnego zdrowia dla ludzkości

PEKIN, 27 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Senat Republiki Dominikany przyznał niedawno Chinom nagrodę za wsparcie podczas pandemii. Wiceprzewodniczący Senatu, Santiago Zorrilla, powiedział podczas ceremonii wręczenia nagrody, że Republika Dominikańska zawsze będzie pamiętać o błyskawicznej pomocy Chin w najtrudniejszej godzinie, a dwustronna współpraca przeciwko COVID-19 jest uważana za przykład interpretacji idei budowania wspólnoty powszechnego zdrowia dla ludzkości.

Od początku pandemii Chiny prowadzą międzynarodową współpracę w celu sprostania wyzwaniu, dostarczając materiały medyczne i szczepionki innym krajom i regionom oraz dzieląc się doświadczeniem w zakresie zapobiegania wirusom i leczenia pacjentów.

W marcu 2020 roku prezydent Chin Xi Jinping po raz pierwszy zaproponował koncepcję budowy wspólnoty powszechnego zdrowia dla ludzkości. W ramach światowej walki z COVID-19 Xi przy różnych okazjach podkreślał znaczenie globalnej współpracy w dziedzinie zdrowia i wzywał do realizacji projektu.

Chiny wprowadziły w życie propozycję budowy wspólnoty zdrowia dla ludzkości, podejmując szereg ważnych inicjatyw i działań.

Szybka wymiana informacji, liczne imprezy

Chiny zorganizowały ponad 300 imprez wymiany technologicznej na temat COVID-19 z innymi krajami, regionami i organizacjami międzynarodowymi. Ponadto wysłano 37 zespołów ekspertów medycznych do 34 krajów, dzieląc się doświadczeniem Chin z resztą świata, jak podaje Narodowa Komisja Zdrowia (NHC).

We wczesnych stadiach epidemii COVID-19 rząd chiński udostępniał informacje w sposób terminowy, otwarty, przejrzysty i odpowiedzialny, aktywnie reagował na obawy wszystkich stron i zacieśniał współpracę ze społecznością międzynarodową, zgodnie z kalendarium , w którym zapisano reakcję Chin na epidemię od końca grudnia 2019 r. do marca 2020 r.

W dniu 3 stycznia 2020 r. nastąpiła regularna komunikacja kraju w sprawie wybuchu epidemii COVID-19 ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz odpowiednimi krajami i regionami, czytamy w dokumencie.

Począwszy od 3 lutego angielska oficjalna strona internetowa chińskiego NHC zaczęła jednocześnie podawać informacje o COVID-19, aktualizując dane 58 razy do 31 marca 2020 r.

Pierwszy kraj, który zapowiedział wyłączenie praw własności intelektualnej do szczepionek przeciwko COVID-19

Chiny były pierwszym krajem, który zobowiązał się do wyłączenia praw własności intelektualnej do szczepionek przeciwko COVID-19, a także pierwszym, który współpracował z innymi krajami rozwijającymi się w zakresie produkcji szczepionek. Chiny dostarczyły ponad 2,2 miliarda dawek szczepionek przeciwko COVID-19 do ponad 120 krajów i organizacji międzynarodowych.

Chiny są zaangażowane w budowę międzynarodowej wspólnoty zdrowia dla wszystkich i dostarczają szczepionki światu, zwłaszcza krajom rozwijającym się. Kraj ten aktywnie prowadził wspólną produkcję, co pokazuje, że szczepionki przeciw COVID-19 powinny być traktowane jako uniwersalne dobro publiczne, którą to koncepcję prezydent Xi podkreślił w pisemnym przesłaniu na pierwsze posiedzenie międzynarodowego forum poświęconego współpracy w zakresie szczepionek przeciwko COVID-19 w sierpniu 2021 r.

„Jesteśmy gotowi współpracować ze społecznością międzynarodową w celu promowania międzynarodowej współpracy w zakresie szczepionek i budowania wspólnoty o wspólnej przyszłości dla ludzkości" - powiedział Xi.

Przemawiając na 48. sesji Rady Praw Człowieka ONZ we wrześniu 2021 roku, Chen Xu, szef chińskiej misji przy Biurze ONZ w Genewie, wezwał wszystkie państwa członkowskie i inne zainteresowane strony do rozszerzenia produkcji szczepionek i zwiększenia możliwości produkcyjnych krajów rozwijających się poprzez eksport, darowizny, wspólne badania i rozwój, produkcję franczyzową i transfer specjalistycznej wiedzy.

Tradycyjna medycyna chińska wspomaga międzynarodową walkę z COVID-19

Tradycyjna medycyna chińska (TCM), szeroko stosowana w ramach światowej walki z pandemią od początku istnienia COVID-19, okazała się niezwykle skuteczna.

Według danych NHC, Chiny zorganizowały ponad 100 imprez o charakterze filmowym, aby przedstawić leczenie TCM w ponad 150 krajach i regionach, a także wysłały ekspertów TCM, aby wspomóc kontrolę epidemii w ponad 30 krajach i regionach.

W raporcie opublikowanym pod koniec marca 2022 r. WHO potwierdziła, że TCM jest skuteczna w leczeniu COVID-19, szczególnie w przypadkach łagodnych i umiarkowanych.

„Istnieją obiecujące dane sugerujące, że TCM pozytywnie wpływa na zmniejszenie ryzyka progresji z przypadków łagodnych i umiarkowanych do ciężkich COVID-19" - stwierdzono w raporcie.

„W przypadkach o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu istnieją optymistyczne dowody na to, że TCM stosowana jako uzupełnienie leczenia konwencjonalnego może przyczynić się do skrócenia czasu eliminacji wirusa, ustąpienia objawów klinicznych i długości pobytu w szpitalu w porównaniu z samym leczeniem konwencjonalnym".

Tak jak Chiny wspomagały świat w walce z COVID-19, tak samo kraje i społeczności międzynarodowe na całym świecie wspierały Chiny, zwłaszcza w najtrudniejszym okresie.

„Naród chiński nigdy nie zapomina o pomocy i hojności, którą otrzymuje, i zawsze odwzajemnia ją z taką samą życzliwością" - czytamy w białej księdze opublikowanej w czerwcu 2020 roku przez Biuro Informacyjne Rady Państwa.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-25/How-China-keeps-vow-to-build-a-community-of-common-health-for-mankind-1isgvWRsADe/index.html

SOURCE CGTN