CGTN: как модернизация Китая приносит миру новые возможности

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CGTN

01 Jan, 2024, 11:45 ET

ПЕКИН, 1 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Модернизация Китая является претерпевающим изменения стремлением многих поколений китайцев.

2023 год стал первым, когда страна полный год была занята реализацией руководящих принципов XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), определяющих курс следующего этапа на пути модернизации Китая.

Сетью CGTN была создана специальная интерактивная страница «Модернизация Китая, глобальные возможности», на которой подробно освещается развитие внутри Китая и международный вклад Китая в 2023 году посредством визуальных средств и аналитических статей.

Особое внимание модернизации Китая

В 2023 г. председатель КНР Си Цзиньпин провел 14 инспекций внутри страны, представляя в ходе каждого визита подробные планы и отдавая указания, а также стимулируя непрекращающиеся усилия по ускорению модернизации Китая с учетом местных особенностей.

Развитие было самым часто упоминаемым ключевым словом во время инспекционных туров Си, что предполагает особое значение цели углубления модернизации Китая.

Си подчеркнул необходимость для районов, которые он посетил, полностью реализовать новую концепцию развития и важность стимулирования высококачественного развития и построения новой схемы развития.

Кроме развития, другими ключевыми словами и фразами Си во время этих визитов согласно анализу CGTN были: инновации, технологии, модернизация, экология, культура, народ, экономика, высокое качество и безопасность.

Направляемый целями, определенными в рабочем плане развития, Китай в 2023 году оставался ведущим двигателем роста мировой экономики.  По прогнозам Международного валютного фонда рост экономики Китая за 2023 год составит 5,4 %, что отвечает глобально прогнозируемым темпам.

Предоставление доли полученных в результате развития дивидендов миру

В 2023 году Китай способствовал глобальному процветанию, стабильности и миру, делясь полученными им благодаря модернизации дивидендами в результате развития со всем миром.

Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин в Новогоднем обращении 2024 года: «Мы будем тесно сотрудничать с мировым сообществом для общего блага человечества, строить сообщество с общим будущим для всех людей и делать мир лучшим местом для всех».

На первом Саммите «Китай-Центральная Азия» Китай и пять стран Центральной Азии подписали несколько двусторонних и многосторонних документов и свыше 100 договоров о сотрудничестве в различных областях.

Третий Форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь», самое значительное мероприятие в честь 10-й годовщины инициативы «Пояс и путь» (BRI), принес 458 результатов с заключением договоров о сотрудничестве на общую сумму 97,2 млрд долларов США.

В ходе «откровенных и плодотворных» переговоров в Москве председатель КНР Си и его российский коллега Владимир Путин составили рабочий план развития двусторонних связей. Долгожданная встреча Си-Байден в Сан-Франциско сыграла ключевую роль в переформатировании отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Внося свой вклад в возрождение Глобального Юга в 2023 году, Китай поддержал расширение Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Также был инициирован ряд планов помочь Африке осуществить модернизацию и подписаны документы о сотрудничестве в рамках инициативы BRI со всеми 22 арабскими государствами и Лигой арабских государств.

В марте при посредничестве Китая Саудовская Аравия и Иран согласились восстановить дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства.

Китай и на словах, и на деле доказал, что всегда был и остается сторонником мира во всем мире, источником глобального развития и защитником международного порядка.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-31/How-Chinese-modernization-brings-new-opportunities-to-world-1pZoMDZdlSg/p.html

 

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