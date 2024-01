CGTN: Como a modernização da China traz novas oportunidades para o mundo

BEIJING, 31 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A modernização da China tem sido uma busca em evolução do povo chinês ao longo de gerações.

Em 2023, o país embarcou em seu primeiro ano completo de implementação dos princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (CPC), traçando o curso para a próxima etapa do caminho de modernização da China.

"Modernização chinesa, oportunidades globais", uma página interativa especial lançada pela CGTN, detalha o desenvolvimento interno e a contribuição internacional da China em 2023 por meio de efeitos visuais e histórias detalhadas.

Sólido foco na modernização chinesa

Em 2023, o presidente chinês Xi Jinping fez 14 inspeções internas, emitindo planos e instruções detalhadas durante cada visita e pedindo esforços incessantes para promover a modernização chinesa em sintonia com as características locais.

Desenvolvimento foi a palavra de ordem mencionada com mais frequência durante as visitas de inspeção de Xi, o que sugere um sólido foco no objetivo de avançar a modernização chinesa.

Xi enfatizou a necessidade de as áreas que visitou implementarem totalmente o novo conceito de desenvolvimento e a importância de se concentrar na promoção do desenvolvimento de alta qualidade e na construção de um novo padrão de desenvolvimento.

Além de desenvolvimento, inovação, tecnologia, modernização, ecologia, cultura, pessoas, economia, alta qualidade e segurança são as outras palavras e frases mais usadas por Xi durante suas visitas, de acordo com uma análise da CGTN.

Guiada pelos objetivos definidos em seu plano de desenvolvimento, a China, em 2023, continuou a ser um dos principais motores de crescimento da economia mundial. O Fundo Monetário Internacional previu que a economia da China cresceria 5,4% em 2023, alinhando-se com o ritmo projetado globalmente.

Compartilhando os dividendos do desenvolvimento com o mundo

Em 2023, a China promoveu a prosperidade, a estabilidade e a paz globais ao compartilhar com o mundo os dividendos de desenvolvimento que obteve por meio da modernização.

Como disse o presidente Xi em seu discurso de Ano Novo de 2024, "Trabalharemos em estreita colaboração com a comunidade internacional para o bem comum da humanidade, construiremos uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e tornaremos o mundo um lugar melhor para todos".

Na primeira Cúpula China-Ásia Central, a China e os cinco países da Ásia Central assinaram sete documentos bilaterais e multilaterais e mais de 100 acordos de cooperação em vários campos.

O terceiro Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional em outubro, a celebração mais significativa do 10º aniversário da Iniciativa do Cinturão e Rota (ICR), produziu 458 resultados, com acordos de cooperação no valor de US$ 97,2 bilhões concluídos.

Durante suas conversas 'francas e frutíferas' em Moscou, o presidente Xi e seu homólogo russo, Vladimir Putin, elaboraram um plano para o crescimento dos laços bilaterais. A aguardada reunião Xi-Biden em São Francisco desempenhou um importante papel na reformulação das relações entre as duas maiores economias do mundo.

Contribuindo para a ascensão do Sul Global em 2023, a China apoiou a expansão da Organização de Cooperação de Xangai e dos BRICS. A China também iniciou uma série de planos para ajudar a África a realizar a modernização e assinou documentos de cooperação da BRI com todas as 22 nações árabes e a Liga dos Estados Árabes.

Em março, com a mediação da China, a Arábia Saudita e o Irã concordaram em restaurar as relações diplomáticas e reabrir suas embaixadas.

A China provou com palavras e ações que sempre foi e continua sendo uma defensora da paz mundial, uma contribuinte para o desenvolvimento global e uma defensora da ordem internacional.

