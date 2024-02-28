CGTN: Почему Китай считает семена вопросом национальной безопасности

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CGTN

28 Feb, 2024, 12:36 ET

ПЕКИН, 28 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Чэнь Циншань (Chen Qingshan) и его команда имеют главную задачу – разработать способы ускорения выведения новых сортов сои для увеличения производственных мощностей, чтобы помочь Китаю достичь самообеспеченности соевыми культурами.

«Соя является болевой точкой для нашей страны», - сказал Чэнь, эксперт по селекции сои и исследователь университета Northeast Agricultural University, сельскохозяйственного университета, имеющего высокий рейтинг, расположенного в ведущем регионе производства сои в Китае – провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Чэнь сказал, что исследования его команды направлены на достижение прорывных результатов в работе с зародышевой плазмой сои, что должно ускорить внутреннее производство соевых бобов и снизить зависимость от импорта. Эта цель стала более актуальной на фоне растущей геополитической напряженности, в том числе затяжного украинского кризиса.

Какими бы мелкими и тривиальными они ни казались, семена – это «топливо» сельского хозяйства. А зародышевая плазма, или живые генетические ресурсы, являются самой основой семеноводства.

Безопасность зародышевой плазмы должна быть поднята на стратегическую высоту национальной безопасности, заявил в июле 2021 года президент Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping).

Такой целостный подход к национальной безопасности можно хорошо понять через древний фрагмент китайской философии: «Импульс мира либо процветает, либо угасает; состояние мира либо прогрессирует, либо регрессирует».

Цитируя эту фразу и вечную мудрость, которую она выражает, Си подчеркнул важность готовности к потенциальным вызовам, рискам и опасностям и использования инициативы в их решении.

«У моря мира есть приливы и отливы; государство же либо процветает, либо угасает».

Китайская поговорка, историю которой можно проследить до Лю Цзуцяня (Lyu Zuqian), конфуцианского ученого во времена династии Южная Сун (1127-1279), означает, что страна всегда должна быть бдительной и готовой к потенциальным опасностям, даже во времена спокойствия и мира, учитывая быстрые изменения в импульсе и состоянии мира.

Китайское руководство уже давно придает большое значение этой философии управления. Для президента Си продовольственная безопасность является одним из самых фундаментальных интересов страны. Китаю необходимо прокормить почти пятую часть мирового населения, имея около 9 процентов мировых пахотных земель.

Хотя Китай увеличил производство высококачественных соевых бобов, а их импорт сократился, сектор остается слабым звеном в стремлении к достижению продовольственной безопасности. В 2021 году импортные соевые бобы составили более 85 процентов от общего спроса страны.

Чэнь, исследователь сои, сказал, что цель страны состоит в том, чтобы увеличить производство этой культуры на 50 процентов в течение следующих трех-пяти лет.

Тогда производство сои вырастет на 10 млн тонн в год, или около одной десятой объема, который импортирует страна, сказал он.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-27/Why-China-believes-seeds-are-a-matter-of-national-security-1rxB2anZk9W/p.html

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