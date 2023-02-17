CGTN: Китай одержал победу в ответных действиях на COVID-19: руководство КПК

ПЕКИН, 17 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- В течение последних трех лет Китай всегда ставил на первое место жизнь и здоровье людей и адаптировал свои ответные меры по COVID-19 в свете меняющейся ситуации, что, по общему мнению, позволило выиграть драгоценное время для плавного перехода.

С ноября 2022 года страна достигла большой и решительной победы в профилактике и борьбе с COVID-19, заявил Постоянный комитет Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) на заседании в четверг.

Было доказано, что основные суждения, политическое решение и корректировка стратегии КПК по COVID-19 полностью верны, заявлялось на встрече, председателем которой был генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.

"Эти меры эффективны. Люди их признают. И это огромное достижение", - было заявлено.

"Чудо"

Китай продолжает оптимизировать и корректировать свои меры по профилактике и борьбе с COVID-19 с ноября 2022 года, концентрируясь на охране здоровья людей и предотвращении тяжелых случаев.

С 8 января 2023 года, в связи с существенным изменением политики реагирования, страна начала управлять COVID-19 с помощью мер, предназначенных для борьбы с инфекционными заболеваниями класса B, вместо инфекционных заболеваний класса A.

На встрече в четверг было отмечено, что Китай за относительно короткий период времени осуществил стабильный переход на этапах профилактики и контроля эпидемий.

Поскольку с ноября более 200 миллионов человек получили медицинскую помощь и почти 800 000 тяжелобольных пациентов были вылечены, Китай сохраняет уровень смертности от COVID-19 одним из самых низких в мире.

"Мы одержали крупную и решительную победу в плане профилактики и контроля эпидемий, создав чудо в истории человеческой цивилизации, когда страна с огромным населением успешно выходит из пандемии," - говорится на встрече.

Новая фаза

По мере того как реакция Китая на COVID-19 входит в новую фазу, страна ускоряет усилия по консолидации того, что было достигнуто за последние годы в борьбе с пандемией COVID-19.

Важно укрепить потенциал мониторинга эпидемий и улучшить регулярные системы раннего предупреждения путем создания надежного механизма наблюдения и отчетности, отметили на заседании руководства КПК.

Также было призвано приложить усилия для составления научного плана вакцинации на следующем этапе, в частности, для повышения уровня вакцинации пожилых людей.

В связи с развитием штаммов COVID-19 Китай также активизировал общенациональную пропаганду бустерных вакцин. Согласно обновленному плану действий, опубликованному совместным механизмом профилактики и контроля COVID-19 Государственного совета, в настоящее время доступны девять комбинаций бустерных вакцин, разработанных различными техническими способами, включая вакцины, обеспечивающие хороший перекрестный иммунитет против штамма Omicron.

На встрече в четверг также были подчеркнуты усилия по обеспечению гарантий производства и поставок медицинских товаров, а также совершенствованию механизма их скоординированного развертывания.

Необходимо также приложить усилия для скоординированного продвижения научно-технических прорывов в секторе здравоохранения и повышения уровня науки и технологий в области охраны жизни и здоровья, заключили участники встречи.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-16/Xi-chairs-CPC-leadership-meeting-on-latest-COVID-19-response-1htrVJOaUBW/index.html

SOURCE CGTN