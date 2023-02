CGTN: China alcança vitória "importante e decisiva" na resposta à COVID-19: liderança do PCC

PEQUIM, 17 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Nos últimos três anos, a China sempre colocou a vida e a saúde das pessoas em primeiro lugar e adaptou sua resposta à COVID-19 à luz da situação em evolução, em esforços que acredita-se terem ganho um tempo precioso para uma transição suave.

O país alcançou uma vitória importante e decisiva em sua prevenção e controle de COVID-19 desde novembro de 2022, disse o Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) em uma reunião na quinta-feira.

Está provado que o julgamento principal, a decisão política e o ajuste estratégico do PCC sobre a COVID-19 estão completamente corretos, disse a reunião, presidida por Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCC.

"As medidas são eficazes. As pessoas as reconhecem. E a conquista é enorme", disse.

"Um milagre"

A China continua otimizando e ajustando suas medidas de prevenção e controle da COVID-19 desde novembro de 2022, com foco na proteção da saúde das pessoas e na prevenção de casos graves.

Em uma grande mudança em suas políticas de resposta, o país passou a gerenciar a COVID-19 com medidas destinadas a combater doenças infecciosas de classe B, em vez de doenças infecciosas de classe A, desde 8 de janeiro de 2023.

Observou-se na reunião de quinta-feira que a China realizou uma transição estável em seus estágios de prevenção e controle da epidemia em um período de tempo relativamente curto.

Com mais de 200 milhões de pessoas recebendo tratamento médico e quase 800 mil pacientes gravemente enfermos efetivamente curados desde novembro, a China manteve suas taxas de mortalidade por COVID-19 entre as mais baixas do mundo.

"Conseguimos uma vitória importante e decisiva em termos de prevenção e controle de epidemias, criando um milagre na história da civilização humana em que um país com uma enorme população emerge com sucesso de uma pandemia", disse a reunião.

Uma nova fase

À medida que a resposta da China à COVID-19 entra em uma nova fase, o país vem acelerando os esforços para consolidar o que foi alcançado ao longo dos anos na luta contra a pandemia da COVID-19.

É importante fortalecer a capacidade de monitoramento da epidemia e melhorar os sistemas regulares de alerta antecipado, estabelecendo um sólido mecanismo de vigilância e relatórios, destacou a reunião da liderança do PCC.

Também pediu esforços para elaborar um plano científico para a próxima etapa de vacinação, em particular para aumentar as taxas de vacinação dos idosos.

Diante da evolução das cepas da COVID-19, a China também intensificou a promoção nacional de doses de reforço. De acordo com um plano de ação atualizado divulgado pelo mecanismo conjunto de prevenção e controle da COVID-19 do Conselho de Estado, nove combinações de vacinas de reforço desenvolvidas em diferentes rotas técnicas, incluindo vacinas que fornecem boa imunidade cruzada contra a cepa Ômicron, estão agora disponíveis.

A reunião de quinta-feira também destacou os esforços para garantir a produção e o fornecimento de suprimentos médicos e melhorar seu mecanismo de implementação coordenado.

Também devem ser feitos esforços para promover avanços científicos e tecnológicos no setor de saúde de forma coordenada e melhorar o nível de ciência e tecnologia da vida e da saúde, concluiu a reunião.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-16/Xi-chairs-CPC-leadership-meeting-on-latest-COVID-19-response-1htrVJOaUBW/index.html

FONTE CGTN

