CGTN: размышления о трехлетней битве с COVID в Китае в фильме «Сквозь бурю»

ПЕКИН, 10 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- С начала 2020 г. Китай следует уникальным путем в борьбе с COVID-19. «Сквозь бурю» эта трехлетняя битва превращается в 60-минутный документальный фильм.

Мировая премьера этой презентации CGTN представлена на сайте 10 февраля. С помощью фильма «Сквозь бурю» можно ознакомиться с первоначальной вспышкой эпидемии Ухане, кампанией массовой вакцинации, карантином Шанхае и, наконец, повторным открытием и восстановлением.

CGTN: Reflecting on China's Three-year COVID Battle in Through the Storm Reflecting on China’s Three-year COVID Battle in Through the Storm

«Сквозь бурю» дает ответы на три важных вопроса: какова аргументация Китая за свой уникальный подход к борьбе с COVID? Какие действия предпринял Китай за трехлетний период между победой в Ухане и его повторным открытием? И сможет ли Китай добиться устойчивого восстановления в 2023 году?

В этом документальном фильме рассказывается об ответах специалистов по интенсивной медицинской помощи, деревенских врачей, общественных работников, волонтеров и лиц, ответственных за принятие решений.

ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В начале 2020 года Китай столкнулся с первоначальным штаммом нового коронавируса, который был гораздо более опасным и смертоносным, чем нынешний штамм Omicron. В то время было всего 63 000 койко-мест для населения в 1,4 миллиардов человек. Даже лучшие медицинские умы Китая казались беспомощными перед лицом этого неизвестного врага.

Тяжелая ситуация, с которой столкнулся Ухань, могла повториться по всей стране. Однако благодаря строгой политике Китая в отношении COVID удалось предотвратить национальную катастрофу.

С начала вспышки было добавлено почти 120 000 койко-мест в отделениях интенсивной терапии. В результате в Китае на 100 000 человек приходится больше коек в отделениях интенсивной терапии, чем в развитых странах, таких как Великобритания, Япония, Испания и Франция. Кроме того, медицинский персонал страны накопил опыт и навыки борьбы с штаммом Omicron, приняв серию обновленных протоколов лечения и диагностических методов. В течение двух лет Китай вакцинировал более 91% своего населения, уделяя особое внимание пожилым людям.

БАРЬЕРЫ

За три года, последовавшие за первой вспышкой, многое изменилось. Начиная со строгих карантинных мер, массового ПЦР-тестирования и создания импровизированных больниц, накопленный опыт и меры, принятые в Ухане, были приняты и усовершенствованы.

С 10 января 2020 года в общей сложности 250 дней не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID. Чжун Наньшань, ведущий китайский эксперт по респираторным заболеваниям, считает, что благодаря жесткой политике Китая по борьбе с COVID-19 было спасено более 20 миллионов жизней.

Китайский народ всегда был уверен в том, что может победить вирус.

После штамма Alpha, Delta и гамма-штамма вызвали штамм Omicron, который заражает организм человека в 70 раз быстрее, но с гораздо менее серьезными симптомами.

Развивающиеся варианты привели к возникновению новых проблем. В ответ Китай регулярно корректировал свои меры профилактики и контроля до принятия в конечном итоге решения о значительном изменении своей политики по борьбе с COVID в конце пандемии 2022.

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На протяжении всей пандемии Китай оставался одним из основных факторов роста мировой экономики. За последние пять лет, несмотря на глобальную нестабильность, пандемию и внутренний спад, Китай все же сумел достичь среднегодового роста ВВП в 5%.

Одним из основных бенефициаров ослабления мер по борьбе с COVID стала киноиндустрия. Доходы проката, полученные в ходе семидневного Китайского Нового Года, достигли второго места за всю историю, составив один миллиард долларов США. За тот же период в транспортной сети страны было зарегистрировано более 300 миллионов пассажирских поездок, что привело к росту доходов туристической отрасли в размере 56 млрд долларов США, что превышает аналогичный показатель по сравнению с тем же периодом прошлого года на 30%.

МВФ подняли оценки прогнозируемого роста ВВП Китая на 2023 год с 4,4% до 5,2%. Морган Стенли еще более оптимистичен, увеличив свои прогнозы роста до 5,7% в исследовательской записке, опубликованной в январе, что на 0,3 процентных пункта больше, чем предыдущая оценка.

Несмотря на то что мир постепенно восстанавливается от пандемии, новый коронавирус по-прежнему действует. Для обеспечения более определенного будущего для человечества крайне важно более эффективное и более широкое глобальное сотрудничество.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=xzByLHhaCZk

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2000140/Reflecting_China_s_Three_year_COVID_Battle_Through_Storm.jpg

SOURCE CGTN