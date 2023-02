CGTN: Refletindo sobre a batalha de três anos da China contra a COVID em Through the Storm

PEQUIM, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Desde o início de 2020, a China tem seguido um caminho único para combater a COVID-19. Through the Storm condensa esta batalha de três anos em um documentário de 60 minutos.

Esta apresentação da CGTN tem sua estreia global em 10 de fevereiro. Through the Storm apresenta em primeira mão relatos do surto inicial em Wuhan, a campanha de vacinação em massa, o confinamento em Xangai e, finalmente, a reabertura e recuperação.

Through the Storm responde a três perguntas essenciais: qual foi o raciocínio da China por trás da escolha de sua abordagem única para combater a COVID? Quais ações a China adotou no período de três anos entre sua vitória em Wuhan e sua reabertura? E a China pode alcançar uma sólida recuperação em2023?

A partir da perspectiva de especialistas em tratamento intensivo na linha de frente, médicos do vilarejo, trabalhadores comunitários, voluntários e tomadores de decisão, o documentário revela as respostas.

AS JANELAS DE OPORTUNIDADES

O que a China enfrentou no início de 2020 foi a cepa original do novo coronavírus, que foi muito mais virulenta e mortal do que a atual cepa da Ômicron. Na época, havia apenas 63.000 camas de UTI para uma população de 1,4 bilhão. Até as melhores mentes médicas da China pareciam impotentes diante deste inimigo desconhecido.

A terrível situação enfrentada por Wuhan poderia ter sido repetida em todo o país. Mas, graças às rigorosas políticas de COVID da China, um desastre nacional foi evitado.

Cerca de 120.000 leitos de UTI foram adicionadas desde o início do surto. Como resultado, a China agora tem mais leitos de UTI por 100.000 pessoas do que países desenvolvidos como Grã-Bretanha, Japão, Espanha e França. Além disso, a equipe médica do país acumulou experiência e habilidade para lidar com a cepa da Ômicron, adotando uma série de protocolos de tratamento atualizados e técnicas de diagnóstico. Ao longo de dois anos, a China vacinou mais de 91% de sua população, com ênfase especial nos idosos.

AS BARREIRAS

Nos três anos que se seguiram ao surto inicial, muita coisa mudou. Desde rigorosos lockdowns comunitários, testes de PCR em massa e a criação de hospitais improvisados, a experiência adquirida e as medidas adotadas em Wuhan foram adotadas e aperfeiçoadas.

Desde 10 de janeiro de 2020, houve um total de 250 dias em que não foram relatados novos casos de COVID. Zhong Nanshan, especialista líder da China em doenças respiratórias, estima que mais de 20 milhões de vidas foram salvas como resultado das rigorosas políticas da anti-COVID da China.

O povo chinês sempre esteve confiante de que poderia derrotar o vírus.

Após as variantes Alfa, Delta e Gama, veio a cepa Ômicron, que infecta o corpo humano 70 vezes mais rápido, mas com sintomas muito menos graves.

As variantes em evolução trouxeram maiores desafios. Em resposta, a China ajustou regularmente suas medidas de prevenção e controle, até que, no final, a decisão foi tomada para fazer uma grande mudança em suas políticas de COVID no final do estudo 2022.

DE VOLTA AOS TRILHOS

Ao longo da pandemia, a China continuou sendo um grande contribuinte para o crescimento econômico global. Nos últimos cinco anos, apesar da instabilidade global, da pandemia e de uma desaceleração doméstica, a China ainda conseguiu alcançar um crescimento médio anual do PIB de 5%.

Um dos principais beneficiários da redução das medidas anti-COVID foi a indústria cinematográfica. A receita de bilheteria durante o feriado de sete dias do Festival da Primavera foi a segunda maior já registrada, totalizando um bilhão de dólares americanos. Durante o mesmo período, mais de 300 milhões de viagens de passageiros foram registradas na rede de transporte do país, gerando receita de 56 bilhões de dólares americanos para o setor de turismo, um aumento de 30% em relação ao ano anterior.

O FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB da China de 2023 de 4,4% para 5,2%. A Morgan Stanley é ainda mais otimista, aumentando sua perspectiva de crescimento para 5,7%, conforme uma nota de pesquisa divulgada em janeiro, 0,3 pontos percentuais a mais do que sua estimativa anterior.

Embora o mundo esteja se recuperando gradualmente da pandemia, o novo coronavírus ainda está presente. Para garantir um futuro mais certo para a humanidade, é essencial uma cooperação global maior, mais eficaz e mais ampla.

