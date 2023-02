CGTN: Přemýšlení o tříleté bitvě o COVID v Číně v pořadu Through the Storm (Přes bouři)

PEKING, 10. února 2023 /PRNewswire/ -- Od začátku roku 2020 se Čína vydala jedinečnou cestou boje proti COVID-19. Snímek Through the Storm (Přes bouři) shrnuje tuto tříletou bitvu do 60minutového dokumentu.

Tato prezentace CGTN má celosvětovou premiéru 10. února. Snímek Through the Storm obsahuje vyprávění z první ruky o počáteční epidemii ve Wuhanu, o masové očkovací kampani, o uzavření Šanghaje a nakonec o opětovném otevření a zotavení.

Kniha Přes bouři odpovídá na tři základní otázky: Jaké důvody vedly Čínu k tomu, aby zvolila svůj jedinečný přístup k boji proti COVID? Jaké kroky Čína podnikla v tříletém období mezi vítězstvím ve Wuhanu a jeho znovuotevřením? A může Čína v roce 2023 dosáhnout solidního oživení?

Očima specialistů na intenzivní péči v první linii, vesnických lékařů, komunitních pracovníků, dobrovolníků a rozhodovacích orgánů odhaluje dokument odpovědi.

OKÉNKA PŘÍLEŽITOSTÍ

Na počátku roku 2020 se Čína potýkala s původním kmenem nového koronaviru, který byl mnohem zhoubnější a smrtelnější než současný kmen Omicron. V té době bylo na 1,4 miliardy obyvatel pouhých 63.000 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Dokonce i nejlepší čínské lékařské mozky se zdály být tváří v tvář tomuto neznámému nepříteli bezmocné.

Zoufalá situace, které čelil Wuhan, se mohla opakovat po celé zemi. Díky přísné čínské politice COVID se však podařilo zabránit národní katastrofě.

Od začátku epidemie přibylo téměř 120.000 lůžek na jednotkách intenzivní péče. V důsledku toho má nyní Čína více lůžek na jednotkách intenzivní péče na 100.000 obyvatel než vyspělé země, jako je Velká Británie, Japonsko, Španělsko a Francie. Také zdravotnický personál v zemi nashromáždil zkušenosti a dovednosti v boji s kmenem Omicron a přijal řadu aktualizovaných léčebných protokolů a diagnostických technik. Během dvou let Čína očkovala více než 91 % své populace, přičemž zvláštní důraz kladla na starší osoby.

BARIÉRY

Během tří let, které následovaly po vypuknutí první epidemie, se mnohé změnilo. Zkušenosti získané ve Wuhanu a přijatá opatření byly využity a zdokonaleny, od přísných uzavírek v obcích, přes hromadné PCR testy až po zřizování provizorních nemocnic.

Od 10. ledna 2020 bylo zaznamenáno celkem 250 dní, kdy nebyly hlášeny žádné nové případy COVID. Přední čínský odborník na respirační onemocnění Zhong Nanshan, odhaduje, že v důsledku přísné čínské politiky proti COVID bylo zachráněno více než 20 milionů životů.

Číňané byli vždy přesvědčeni, že se jim podaří virus porazit.

Po variantách Alpha, Delta a Gamma se objevil kmen Omicron, který infikuje lidské tělo 70krát rychleji, ale jeho příznaky jsou mnohem méně závažné.

Vyvíjející se varianty přinesly větší výzvy. V reakci na to Čína pravidelně upravovala svá preventivní a kontrolní opatření, až nakonec na konci roku 2022 bylo rozhodnuto o zásadní změně politiky v oblasti COVID.

ZPĚT NA CESTĚ

Čína zůstala po celou dobu pandemie hlavním přispěvatelem k celosvětovému hospodářskému růstu. V posledních pěti letech se Číně navzdory globální nestabilitě, pandemii a domácímu zpomalení stále dařilo dosahovat průměrného ročního růstu HDP ve výši pěti %.

Hlavním příjemcem zmírnění opatření proti šíření viru COVID byl filmový průmysl. Tržby v pokladnách kin během sedmidenních svátků Jarního festivalu byly druhé nejvyšší v historii a dosáhly jedné miliardy amerických dolarů. Ve stejném období bylo v dopravní síti země zaznamenáno více než 300 milionů cestujících, což průmyslu cestovního ruchu přineslo příjmy ve výši 56 miliard amerických dolarů, což představuje 30% meziroční nárůst.

MMF zvýšil odhad růstu HDP Číny v roce 2023 ze 4,4 % na 5,2 %. Ještě optimističtější je banka Morgan Stanley, která v lednu zveřejněné výzkumné zprávě zlepšila výhled růstu na 5,7 %, což je o 0,3 procentního bodu více než předchozí odhad.

Přestože se svět nyní postupně zotavuje z pandemie, nový koronavirus je stále přítomen. Pro zajištění jistější budoucnosti lidstva je nezbytná větší, účinnější a širší celosvětová spolupráce.

