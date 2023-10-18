CGTN: «Пояс и путь» -- 10 лет, пора Китаю и Европе поговорить в виду неопределенностей

News provided by

CGTN

18 Oct, 2023, 01:12 ET

ПЕКИН, 18 окт., 2023 г. /PRNewswire/ -- Сербия одна из тех стран, которым выгодна инициатива «Пояс и путь» (Belt and Road Initiative, BRI), и металлургический комбинат в северо-восточном городе Смедерево, которому уже сто лет, лучший тому пример. Основанный в 1913 году металлургический комбинат в Смедерево в лучшие времена приносил городу 40 % дохода, и его называли «гордостью Сербии».

Continue Reading
image
image

Позднее из-за усилившейся конкуренции на рынке и плохого управления металлургический комбинат стал год за годом приносить убытки и оказался на грани банкротства. Правительство Сербии инициировало несколько международных тендеров, но ни один из них не увенчался успехом. В 2016 году свыше 5000 рабочих столкнулись с неопределенностью. Но затем вмешалась китайская компания Hebei Iron and Steel Group и учредила компанию HBIS Serbia Steel, обеспечив передовое управление и технологии и превратив этот металлургический комбинат в глобальную корпорацию, ориентированную на клиентов и цепочку поставок. Компания активно интегрировалась в инициативу «Пояс и путь» и процесс глобализации экономии, быстро становясь очень конкурентоспособным сталелитейным предприятием Европы и прекрасным примером международного промышленного сотрудничества.

Сотрудничество между Китаем и Европой в рамках инициативы «Пояс и путь»

Возрождение сталелитейного завода с вековой историей является лучшим примером пользы от инициативы «Пояс и путь» для Европы. Двадцать шесть европейских стран подписали с Китаем документы об участии в инициативе «Пояс и путь». Благодаря их участию в инициативе «Пояс и путь» импорт Китая из ЕС в период с 2016 по 2021 год вырос на 63,7 %. А импорт из стран Центральной и Восточной Европы за этот же период подскочил на 127,3 %.  Железнодорожная сеть China Railway Express, связывающая ряд евразийских городов, расположенных возле восточного побережья Китая, с побережьем Атлантического океана, становится все более загруженной. В прошлом году 16 000 железнодорожных составов преодолели путь между Китаем и Европой, что резко контрастирует с всего 80 составами на момент открытия CR Express более десяти лет назад.

Новые вызовы

По сравнению с первыми несколькими годами существования инициативы, ситуация между Китаем и Европой значительно изменилась. Их двусторонние отношения требуют корректировки с учетом существующих неопределенностей и вызовов, а также более современное мировоззрение должно заменить устаревший менталитет нулевого баланса. Китайский дипломат высокого ранга Ван И (Wang Yi), обращаясь к 12-му Стратегическому диалогу между Китаем и ЕС на высоком уровне, прошедшему на прошлой неделе в Пекине, сказал, что Китай и ЕС являются партнерами, а не конкурентами, и что у них больше общих представлений, чем расхождений. Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель сказал, что несмотря на разные политические и экономические системы, ЕС и Китай разделяют общий интерес к сохранению конструктивных, стабильных отношений.

В то же время инициатива «Пояс и путь» также переходит на новый этап. На начальном этапе ключевую роль в строительстве основной инфраструктуры играли как частные, так и государственные подрядчики. Эти проекты помогли укрепить политическую волю и активизировать местных бизнес-партнеров. Благодаря им частные компании Китая теперь чувствуют себя более комфортно, ведя бизнес в странах-партнерах по инициативе «Пояс и путь». Китай призывает частные предприятия играть более активную роль и принимать участие в проектах, называемых «маленькими и красивыми», т. е. в менее масштабных проектах, непосредственно связанных с улучшением экономического положения местных жителей. Новыми фаворитами для инвестиций являются предприятия таких отраслей, как новая энергия, здравоохранение, мобильная связь и электронная коммерция.

Потребность в дополнительном диалоге

С момента начала реализации инициативы «Пояс и путь» глобальные партнеры инициативы пытались найти дополнительные теоретические конструкции и институциональные механизмы, чтобы сделать программу глобального сотрудничества устойчивой. Президент Китая Си Дзинпин положил начало инициативе глобального развития, инициативе глобальной безопасности и инициативе глобальной цивилизации. Эти глобальные инициативы были широко приняты международным сообществом и внесли исторический вклад в глобальное регулирование прав человека по определенным направлениям, связанным с безопасностью, развитием и культурным многообразием.

На этом фоне самое время Китаю и Европе расширить диалог по ключевым стратегическим вопросам, и компания CGTN проводит телевизионный форум параллельно с Франкфуртской книжной ярмаркой этого года, посвященный глобальным инициативам Китая и инициативе «Пояс и путь»: «Возможности или риски?»

Приглашенными участниками экспертного совета будут Данило Турк (Danilo Türk), бывший президент Словении; Михаил Шуманн (Michael Schumann), председатель совета директоров Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии; Рудольф Шарпинг (Rudolf Scharping), бывший министр обороны Германии; Сьюзанн Бауманн (Susanne Baumann), бывший директор Института Конфуция в Дюссельдорфе; и Жонг Хонг (Zhong Hong), бывший старший вице-президент Evonik Industries. Участники экспертного совета подробно обсудят связи Китая и ЕС в контексте инициативы «Пояс и путь», от которых зависит не только благополучие обеих сторон, но и глобальная стабильность и процветание.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-17/As-the-Belt-and-Road-turns-10-high-time-for-China-and-Europe-to-talk-amid-uncertainties-1nXkFjKKduU/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2249077/image.jpg

SOURCE CGTN

Also from this source

CGTN: 10. rocznica uruchomienia Inicjatywy Pasa i Drogi ‒ czas na podejmowanie chińsko-europejskich rozmów w obliczu niepewności

CGTN: 10. rocznica uruchomienia Inicjatywy Pasa i Drogi ‒ czas na podejmowanie chińsko-europejskich rozmów w obliczu niepewności

Serbia jest jednym z krajów czerpiących korzyści z Inicjatywy Pasa i Drogi (ang. Belt and Road Initiative ‒ BRI). Stuletnia huta stali w...
CGTN: ya es hora de que China y Europa hablen en medio de incertidumbres

CGTN: ya es hora de que China y Europa hablen en medio de incertidumbres

Serbia es uno de los países que se benefician de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), y la centenaria acería de la ciudad nororiental de...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Publishing & Information Services

Image1

Computer & Electronics

Image1

Multimedia & Internet

Image1

Mining & Metals

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.