CGTN : Alors que la Ceinture et la Route célèbre son 10e anniversaire, il est grand temps pour la Chine et l'Europe de s'entretenir dans un contexte d'incertitudes

PÉKIN, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La Serbie est l'un des pays bénéficiaires de l'Initiative la Ceinture et la Route (BRI) ; l'aciérie centenaire de la ville de Smederevo, dans le nord-est du pays, en est le premier exemple. Fondée en 1913, l'aciérie de Smederevo contribuait autrefois à hauteur de 40 % des revenus de la ville à son apogée et était connue comme la « fierté de la Serbie. »

Plus tard, en raison d'une concurrence accrue sur le marché et d'un mauvais fonctionnement, l'aciérie a commencé à perdre de l'argent année après année et était au bord de la faillite. Le gouvernement de la Serbie a lancé plusieurs appels d'offres internationaux, qui ont tous échoué. En 2016, plus de 5 000 employés étaient confrontés à l'incertitude. Mais ensuite, le groupe chinois Hebei Iron and Steel Group est intervenu pour créer HBIS Serbia Steel et a introduit une gestion et une technologie de pointe, transformant l'aciérie en une entreprise mondiale axée sur les clients et la chaîne d'approvisionnement. La société a été activement intégrée dans la « Ceinture et la Route » et dans le processus de mondialisation économique ; elle s'est rapidement établie comme une entreprise sidérurgique hautement compétitive en Europe et un excellent exemple de collaboration industrielle internationale.

Coopération de la BRI entre la Chine et l'Europe

La renaissance de l'aciérie centenaire est l'incarnation des avantages apportés par la BRI à l'Europe. Vingt-six pays européens ont signé des documents avec la Chine autour de la BRI. Dans le cadre de leur coopération avec la BRI, les importations chinoises en provenance de l'UE ont augmenté de 63,7 % entre 2016 et 2021. Ses importations en provenance des pays d'Europe centrale et orientale ont bondi de 127,3 pour cent au cours de la même période. Le China Railway Express, qui relie un certain nombre de villes eurasiennes situées près de la côte est de la Chine à la côte de l'océan Atlantique, est de plus en plus fréquenté. Au cours de la dernière année, 16 000 trains ont parcouru la route entre la Chine et l'Europe, un contraste saisissant avec les quelque 80 trains qui la parcouraient au moment de l'inauguration du CR Express il y a plus de dix ans.

Nouveaux défis

Par rapport aux premières années de l'initiative, la situation entre la Chine et l'Europe est très différente. Leur relation bilatérale a besoin d'être affinée pour faire face aux incertitudes et aux défis, et une amélioration de la mentalité doit remplacer le jeu à somme nulle aujourd'hui dépassé. Lors du 12e Dialogue stratégique de haut niveau entre la Chine et l'UE qui s'est tenu à Pékin la semaine dernière, le diplomate chinois Wang Yi a déclaré que la Chine et l'UE sont des partenaires et non des rivaux, et qu'ils ont plus de points communs que de différences. Le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a déclaré que, malgré leurs systèmes politiques et économiques différents, l'UE et la Chine partagent un intérêt commun dans la poursuite de relations constructives et stables.

Simultanément, la BRI entre également dans une nouvelle phase. Dans la phase initiale, des entrepreneurs privés et publics ont pris la tête de la construction des infrastructures de base. Ces projets ont contribué à nourrir la bonne volonté politique et à dynamiser les partenaires commerciaux locaux. Grâce à eux, les entreprises privées chinoises se sentent désormais plus à l'aise pour faire des affaires dans les pays partenaires de la BRI. La Chine encourage les entreprises privées à jouer un rôle plus actif et à participer à des projets qualifiés de « petits et beaux », à savoir les petits projets directement liés à l'amélioration des moyens de subsistance locaux. Parmi les nouveaux investissements préférés figurent des entreprises dans des secteurs tels que les nouvelles énergies, la santé, la communication mobile et le e-commerce.

Nécessité d'un dialogue approfondi

Depuis le lancement de la BRI, ses partenaires mondiaux tentent de trouver des cadres plus théoriques et des accords institutionnels pour rendre le programme de coopération mondiale durable. Le président chinois Xi Jinping a présenté l'Initiative de développement mondial, l'Initiative de sécurité mondiale et l'Initiative de civilisation mondiale. Ces initiatives mondiales ont été largement reconnues par la communauté internationale et ont apporté des contributions historiques à la gouvernance mondiale des droits de l'homme sur des questions spécifiques liées à la sécurité, au développement et à la diversité culturelle.

Dans ce contexte, il est grand temps pour la Chine et l'Europe de poursuivre le dialogue sur les questions stratégiques clés et la CGTN organise un forum télévisé en marge de la Foire du livre de Francfort, qui a pour thème « Les initiatives mondiales de la Chine et la BRI : Opportunités ou risques ? »

Parmi les invités figurent Danilo Türk, ancien président de la Slovénie ; Michael Schumann, président du conseil d'administration de l'Association fédérale allemande pour le développement économique et le commerce extérieur ; Rudolf Scharping, ancien ministre allemand de la Défense ; Susanne Baumann, ancienne directrice de l'Institut Confucius à Düsseldorf ; et Zhong Hong, ancien vice-président senior d'Evonik Industries. Les invités mèneront une discussion approfondie sur les liens entre la Chine et l'UE dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route, concernant non seulement le bien-être des deux parties, mais aussi à la stabilité et à la prospérité mondiales.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-17/As-the-Belt-and-Road-turns-10-high-time-for-China-and-Europe-to-talk-amid-uncertainties-1nXkFjKKduU/index.html

