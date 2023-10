CGTN: À medida que o Cinturão e Rota completa 10 anos, é hora da China e da Europa conversarem em meio a incertezas

PEQUIM, 17 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Sérvia é um dos países que se beneficiam da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI), com a centenária siderurgia na cidade de Smederevo, no nordeste do país, servindo de um excelente exemplo. Fundada em 1913, a usina de aço de Smederevo já contribuiu com 40% da receita da cidade em seu pico e foi conhecida como o "orgulho da Sérvia".

Posteriormente, devido à intensificação da concorrência de mercado e à má operação, a siderúrgica começou a perder dinheiro ano após ano e estava à beira da falência. O governo da Sérvia iniciou várias rodadas de licitações internacionais, todas falhando. Em 2016, mais de 5.000 funcionários enfrentaram incertezas. Mas, em seguida, o Hebei Iron e o Steel Group da China entraram para estabelecer a HBIS Serbia Steel e introduziram gestão e tecnologia avançadas, transformando a usina de aço em uma empresa global com foco nos clientes e na cadeia de suprimentos. A empresa foi ativamente integrada no "Cinturão e Rota" e no processo de globalização econômica, estabelecendo-se rapidamente como uma empresa siderúrgica altamente competitiva na Europa e um excelente exemplo de colaboração industrial internacional.

Cooperação BRI entre a China e a Europa

O renascimento da usina de aço centenária é uma síntese dos benefícios trazidos pela BRI para a Europa. Vinte e seis países europeus assinaram documentos da BRI com a China. Sob sua cooperação com a BRI, as importações da China provenientes da União Europeia 63,7% entre 2016 e 2021. Suas importações de países da Europa Central e Oriental saltaram 127,3% durante o mesmo período. O China Railway Express, que liga várias cidades da Eurásia localizadas perto da costa leste da China à costa do Oceano Atlântico, está cada vez mais movimentado. No ano passado, 16.000 trens atravessaram a rota entre a China e a Europa, um forte contraste com os apenas 80 na inauguração do CR Express há mais de uma década.

Novos desafios

Em comparação com os primeiros anos da iniciativa, a situação entre a China e a Europa é significativamente diferente. Seu relacionamento bilateral precisa de ajuste fino para enfrentar incertezas e desafios, bem como uma atualização da mentalidade para substituir a soma zero fora do tempo. O diplomata sênior chinês Wang Yi, ao discursar no 12° Diálogo Estratégico de Alto Nível da China-União Europeia realizado em Pequim na semana passada, disse que a China e a União Europeia são parceiros, não rivais, e têm entendimentos mais comuns do que diferenças. O vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, afirmou que, apesar dos seus diferentes sistemas políticos e econômicos, a União Europeia e a China partilham um interesse comum em prosseguir relações construtivas e estáveis.

Enquanto isso, a BRI também está entrando em um novo estágio. Na fase inicial, tanto os prestadores de serviços contratados privados quanto estatais assumiram a liderança na construção de infraestrutura básica. Esses projetos ajudaram a promover a boa vontade política e a estimular os parceiros de negócios locais. Graças a eles, empresas privadas chinesas agora se sentem mais confortáveis em fazer negócios em países parceiros da BRI. A China está incentivando as empresas privadas a assumirem um papel mais ativo e a participarem de projetos rotulados como "pequenos e bonitos", que se refere aos projetos menores diretamente relacionados à melhoria da subsistência local. Os novos favoritos do investimento incluem empresas em setores como novas energias, saúde, comunicação móvel e comércio eletrônico.

Necessidade de mais diálogo

Desde o lançamento da BRI, seus parceiros globais têm tentado encontrar estruturas mais teóricas e arranjos institucionais para tornar o programa de cooperação global sustentável. O presidente chinês Xi Jinping apresentou a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global e a Iniciativa de Civilização Global. Essas iniciativas globais foram amplamente reconhecidas pela comunidade internacional e fizeram contribuições históricas para a governança global dos direitos humanos em questões específicas relacionadas à segurança, desenvolvimento e diversidade cultural.

Perante todos estes cenários, já é tempo da China e da Europa entabularem mais diálogo sobre questões estratégicas fundamentais, e a CGTN está a organizar um fórum televisivo à margem da Feira do Livro de Frankfurt deste ano, com o tema "Iniciativas Globais da China e a BRI: Oportunidades ou Riscos?"

Os convidados do painel incluem Danilo Türk, ex-presidente da Eslovênia; Michael Schumann, presidente do Conselho da Associação Federal Alemã para o Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior; Rudolf Scharping, ex-ministro da Defesa alemão; Susanne Baumann, ex-diretora do Instituto Confúcio de Dusseldorf; e Zhong Hong, ex-vice-presidente sênior das Indústrias Evonik. Os palestrantes terão uma discussão aprofundada sobre os laços da China-União Europeia sob o discurso da Iniciativa do Cinturão e Rota, que estão relacionados não apenas ao bem-estar dos dois lados, mas também à estabilidade e prosperidade globais.

