CGTN: Гала-концерт Фестиваля весны 2024 - традиции и инновации интересны всему миру | CGTN: Гала-концерт Фестиваля весны 2024 - слияние традиций и инноваций приковывает внимание миллионов людей по всему миру

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CGTN

12 Feb, 2024, 10:12 ET

ПЕКИН, 12 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В этом году Гала-концерт Фестиваля весны (Spring Festival Gala), ежегодное празднование, продюсируемое и транслируемое China Media Group (CMG), прошел накануне Фестиваля весны в пятницу вечером. Это событие знаменует собой излюбленное время, когда китайцы по всему миру собираются со своими семьями, чтобы отпраздновать приход китайского Нового года.

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CGTN: 2024 Spring Festival Gala: A fusion of tradition and innovation captivates millions worldwide
CGTN: 2024 Spring Festival Gala: A fusion of tradition and innovation captivates millions worldwide
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Данный гала-концерт, самая популярная ТВ-программа в Китае, стала ежегодной праздничной традицией с момента своей первой трансляции в 1983 году. Гала-концерт 2023 собрал 11 миллиардов просмотров по всем медиа каналам CMG, делая его ТВ-шоу с самым большим количеством просмотров во всем мире.

В этом году гала-концерт включал в себя самые разные представления, от музыкальных, комедийных и традиционных искусств, таких как опера и боевые искусства, до зрелищных видов, таких как фокусы и акробатика. В нем также использовались передовые технологии, такие как расширенная реальность (XR) и иммерсивные технологии взаимодействия со сценой для улучшения впечатлений от просмотра.

Помимо выдающихся представлений креативная новогодняя программа показала богатство и разнообразие китайской кулинарной культуры, предлагая обильный ассортимент в год Дракона. Еще одним ярким моментом программы стал китайский танец с барабанами, когда танцоры в традиционных нарядах зарядили сцену ритмичным барабанным боем. Хореография, динамичное слияние точности и спонтанности, оживило древнюю форму искусства в современном праздновании.

Продолжая тему инноваций, шоу «NEW YEAR BROCADE» креативно комбинирует музыку с передовой технологией виртуального синтеза. Оно трансформировало узнаваемые символы древнего Китая в завораживающее зрелище, показав «древний показ мод», где персонажи, кажется, сходят к нам с живописных полотен. Слияние традиционных и современных элементов вдыхает новую жизнь в культурные мотивы, которые насчитывают тысячелетия, захватывая публику в танец восточной эстетики.

Эти захватывающие представления стали возможны благодаря использованию при проведении сегодняшнего гала-концерта модели виртуального производства (VP), интегрирующей систему XR и VP, которая объединяет виртуальные и физические элементы в ультравысоком разрешении. Инновационные технологии съёмок, такие как предпросмотр динамической раскадровки и синхронизация виртуальных и «живых» эффектов, создают потрясающе реалистичное пространство, в котором происходит полное слияние виртуальных и физических миров.

Впервые зал студии использует иммерсивную систему взаимодействия со сценой, оборудованную камерой ультравысокого разрешения свободного просмотра. Данная система захватывает движения актеров с различных углов, сохраняя потрясающие моменты шоу. За счет использования производства на базе ИИ и аугментированной реальность при рендеринге в режиме реального времени создается визуальный эффект объединения артистов и декораций.

Еще одним событием гала-концерта стало повествование мастеров, в котором описывается жизнь простых людей, от проблем до моментов счастья, оживляя сцены из повседневной жизни людей. Так, например, проект «Spring Festival Gala is waiting for you» приглашает обычных людей, которые стали Интернет-знаменитостями, стать изюминкой гала-концерта Фестиваль весны в этом году.

Люди различного социального статуса становятся центром гала-представления. От шеф-поваров по приготовлению лапши и технических специалистов на пенсии до полицейских и атлетов. Люди разных профессий делятся своими историями в приветственном коротком фильме «Наш гала-концерт Фестиваля весны» (Our Spring Festival Gala), зажигая надежду во имя светлого будущего.

В честь празднования года Дракона CGTN запустила 8 января танцевальный челлендж Loong Year Loong Dance, вовлекая в него аудитории различных социальных сетей по всему миру. Поскольку танец не знает национальных границ, данный челлендж приглашает аудиторию со всего мира прикоснуться к культуре и духу праздника Фестиваля весны, налаживая мост между разными сообществами через универсальный язык движений.

CGTN транслировала гала-концерт по всему миру на различных каналах на английском, испанском, французском, арабском и русском языках, а также на новых медиа-платформах, доступных на 68 языках в партнерстве с более, чем 2 100 СМИ в 200 странах мира и регионах.

Гала-концерт Фестиваля весны транслировался в прямом эфире в 90 городах на шести континентах на более, чем 3 000 общественных экранах, позволяя людям во всем мире почувствовать уникальное очарование китайского фестиваля весны и китайской культуры, одновременно наслаждаясь песнями и шутками по этому радостному поводу, что свидетельствует о привлекательности этого праздника для всего мира.

Щелкните здесь , чтобы посмотреть прямую трансляцию CGTN Super Night 2024.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-09/2024-Spring-Festival-Gala-Tradition-and-innovation-charms-globe-1r3wnu6NWSI/p.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=ywmyGGe67is

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2338330/image_5009787_37536889.jpg

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