CGTN: Гала-концерт Праздника фонарей CMG 2024 - сочетание традиций и технологий

CGTN: Гала-концерт Праздника фонарей CMG 2024 очаровывает зрителей сочетанием традиций и технологий

ПЕКИН, 26 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- С наступлением сумерек в 15-й день китайского Нового года в небе восходит первая полная луна Года Дракона, начинающая новый лунный цикл. Китайский праздник фонарей, также известный как Юаньсяо цзе (Yuan Xiao Jie), знаменует собой окончание празднования китайского Нового года и символизирует приход весны.

Мероприятия по случаю Праздника фонарей становятся все более изощренными – тут и яркие огни и эпические фейерверки, шумные ночные рынки, развлечения высшего уровня и игры, которые бросят вызов вашей смекалке, такие как решение ребусов, написанных на фонарях, с призовым фондом, и все это не угасает многие века.

Долгожданный гала-концерт Праздника фонарей 2024 года, организованный China Media Group (CMG), торжественно прошел в эту субботу, зажигая аудиторию увлекательным сочетанием традиционной китайской культуры и передовых технических инноваций.

В этом году гала-концерт включал разнообразные представления разных жанров – музыка, танцы, комедия, опера и акробатика – приглашая зрителей со всего мира насладиться очарованием сверкающих фонарей, окунуться в традицию угадывания загадок на фонарях и принять активное участие в торжественных мероприятиях.

Тринадцать харизматичных ведущих из таких известных городов, как Шэньян, столица провинции Ляонин на северо-востоке Китая, Чанша в провинции Хунань в центральном Китае, Сиань в провинции Шэньси на северо-западе Китая и Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, украсили сцену гала-концерта Праздника фонарей. Своим живым присутствием они органично объединили мероприятие, загадывая интригующие загадки, одаривая очарованных зрителей благословенным духом гармонии и красоты.

Одним из самых ярких представлений гала-концерта Праздника фонарей 2024 года стала творческая многожанровая программа «Красочные облака в погоне за луной» (Colorful Clouds Chasing the Moon). Сочетание кантонской оперы, инструментальной музыки, балета и других жанров в нежном танце под лунным светом стало инновационной интерпретацией «цветных облаков, ласкающих вечерний бриз» в более широком смысле.

Сочетание таких элементов придает новое звучание традиционной китайской культуре, добавляя новый шарм и привнося новый импульс в народную историю и культуру.

С момента своей первой трансляции в 1985 году гала-концерт по случаю Праздника фонарей сопровождает китайский народ по особому поводу воссоединения семей.

В подтверждение своей популярности и культурной значимости гала-концерт транслировался по нескольким телеканалам, радиостанциям и на новых медиа-платформах, гарантируя, что его сияющее великолепие достигнет всех уголков страны и выйдет за ее пределами. Когда фонари потухли, а праздник завершился, гала-фестиваль Праздника фонарей 2024 года добавил еще одну яркую главу к богатому наследию этой проверенной временем традиции.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-24/CMG-Lantern-Festival-Gala-captivates-with-blend-of-tradition-and-tech-1rsB5D9qEbm/p.html