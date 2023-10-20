CGTN: Как инициатива BRI стала популярной платформой для международного сотрудничества?

ПЕКИН, 21 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Джон Росс (John Ross), британский писатель и старший научный сотрудник Чунъянского финансового научно-исследовательского института, в среду на тематическом форуме, посвященном обмену между аналитическими центрами, третьего Форума «Пояс и путь» (BRF) по международному сотрудничеству, где высокопоставленные лица из разных стран высказывались о пользе инициативы BRI, сделал ряд замечаний, подчеркнув популярность совместного строительства в рамках инициативы «Пояс и путь», так как это — международное общественное достояние и международная платформа для сотрудничества.

How has BRI become a popular platform for international cooperation?

«И это те два настоящих столпа современного мира», — добавил он.

За последние 10 лет инициатива BRI прошла путь от идей до практических действий и от видения до реальности. В нашу новую эпоху скоростные поезда и грузовые автомобили стали символами торговли, как караваны верблюдов в прошлом. Гидро- и ветроэлектростанции помогли устранить факторы, ограничивающие рост развивающихся стран. Новейшие аэропорты, морские порты и промышленные парки придали свежий импульс региональному развитию.

На данный момент больше 150 стран и свыше 30 международных организаций подписали соглашения о сутрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь», и инициатива распространилась с евразийского континента в Африку и Латинскую Америку.

«Когда страны принимают сотрудничество и действуют согласованно, глубокие пропасти могут превращаться в транспортные магистрали, не имеющие выхода к морю страны могут становиться странами, связанными сухопутными маршрутами, и слаборазвитые места могут превращаться в процветающие земли», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин в среду, произнося вступительную речь на церемонии открытия форума BRF.

«Оглядываясь на прошлое десятилетие, — сказал г-н Си, — достижения показывают, что сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" находится на правильной стороне истории. Оно отражает достижения нашего времени и является правильным путем вперед».

Инициатива BRI была важным партнером в ходе реализации плана ООН по достижению Целей устойчивого развития, — сказала Ирина Георгиева Бокова, бывший генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), на тематическом форуме.

Достигнутый делегатами форума BRF консенсус заключался в том, что продвигая сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь», Китай добивается модернизации не для себя, а для всех развивающихся стран путем совместных усилий.

«Проекты "Пояс и путь" привели к созданию новых рабочих мест, привели к процветанию коммерции, способствовали экономическому развитию десятков стран и обеспечили повышение уровня жизни местных жителей», — сказал на тематическом форуме бывший премьер-министр Чехии Иржи Пароубек (Jiri Paroubek).

«В наши дни это действительно самый важный экономический проект в мире», — сказал он.

Главная движущая сила для глобального сообщества с общим будущим, предложенное Китаем видение, согласующееся с инициативой BRI, — это глобализация, глубоко принимаемая большинством стран по всему миру, в частности странами Глобального Юга.

Глобализация как нарастающая тенденция не только обеспечивает доступ на международные рынки, позволяя странам увеличивать свой экспорт и привлекать иностранные инвестиции, но также способствует передаче технологий и знаний, которые могут стимулировать инновации и развитие потенциала. И она укрепляется по мере упрощения связи во всем мире благодаря инициативе BRI.

Инициатива BRI «является мощным двигателем, делающим глобализацию необратимой, потому что она сохранит курс и останется необратимой, только если будет более инклюзивной», — сказал Гжегож Колодко (Grzegorz Kolodko), бывший заместитель премьер-министра Польши, на тематическом форуме.

«Это и называет тут, в Китае, обоюдной выгодой», — сказал он.

В мире недоверия и искаженных заявлений Инициатива глобальной цивилизации (GCI), предложенная Китаем концепция, стала жизненно необходимой силой в сложных условиях культурной гегемонии, как отметил Онг Ти Кит (Ong Tee Keat), председатель Центра новой инклюзивной Азии, выступая на тематическом форуме.

Он сказал, что критики инициативы BRI хотят переформатировать глобальный дискурс в изучение влияния Китая, но целью трех инициатив Китая и BRI является борьба с дезинформацией путем предоставления фактов и цифр, что укрепляет гражданское общество и думающих людей, в частности на Глобальном Юге.

Инициатива BRI позволяет преодолеть различия между цивилизациями, культурами, социальными системами и этапами развития и открыла новый путь к обмену между странами, создав новую конструкцию международного сотрудничества, сказал Си на церемонии открытия форума BRF.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-19/How-has-BRI-become-a-popular-platform-for-international-cooperation--1o1O1dXTNf2/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2252336/How_has_BRI_become_a_popular_platform_for_international_cooperation.jpg

SOURCE CGTN