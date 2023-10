CGTN: Como a BRI se tornou uma plataforma popular para a cooperação internacional?

PEQUIM, 20 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- John Ross, escritor britânico e membro sênior do Chongyang Institute for Financial Studies, fez as observações, na quarta-feira, no fórum temático de intercâmbio de think tanks do terceiro Belt and Road Forum (BRF) para a International Cooperation (Cooperação Internacional), onde dignitários internacionais compartilharam sua apreciação pela BRI, ressaltando a popularidade da construção conjunta da Belt and Road como um bem público internacional e como uma plataforma internacional de cooperação.

¿Como a BRI tornou-se uma plataforma popular de cooperação internacional? (PRNewsfoto/CGTN)

"E é isso que são os dois polos reais no mundo hoje", acrescentou.

Nos últimos 10 anos, a BRI evoluiu de ideias para ações e de uma visão para realidade. Os trens e caminhões em alta velocidade tornaram-se símbolos comerciais na nova era, assim como as caravanas de camelos no passado. As estações Hydro (hidrelétricas) e as usinas eólicas ajudaram a remover o gargalo de desenvolvimento para os países em desenvolvimento. Aeroportos, portos e parques industriais totalmente novos trouxeram um novo impulso para o crescimento regional.

Até o momento, mais de 150 países e mais de 30 organizações internacionais assinaram acordos de cooperação com a Belt and Road Initiative (BRI), a qual vem ampliando-se do continente eurasiático à África e América Latina.

"Quando os países adotam a cooperação e agem em conjunto, um abismo profundo pode ser transformado em uma ponte, os países sem litoral podem tornar-se vinculados por terra, e um local subdesenvolvido pode ser transformado em uma terra de prosperidade", disse o Presidente da China Xi Jinping na quarta-feira ao fazer um discurso de abertura na cerimônia de abertura da BRF.

Analisando a última década, Xi disse que as conquistas demonstram que a cooperação Belt and Road está do lado certo da história. "Ela representa o avanço de nossos tempos e é o caminho certo a seguir".

A BRI é um parceiro importante na implementação da agenda das Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, disse Irina Georgieva Bokova, ex-diretora-geral da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, no fórum temático.

Um consenso alcançado entre os representantes presentes na BRF é que, ao promover a cooperação da Belt and Road, a China visa à modernização não para si mesma, mas para todos os países em desenvolvimento por meio de esforços conjuntos.

Os projetos da Belt and Road criaram novas oportunidades de emprego, impulsionaram a prosperidade comercial, promoveram o desenvolvimento econômico de dezenas de países e melhoraram os padrões de vida da população local, disse o ex-primeiro-ministro tcheco, Jiri Paroubek, no fórum temático.

"É, na verdade, o projeto econômico mais importante do mundo atualmente", disse ele.

Um impulsionador importante para uma comunidade global com um futuro compartilhado, uma visão proposta pela China e alinhada com a BRI, é a globalização, que é profundamente adotada pela maioria dos países no mundo inteiro, particularmente aqueles do Global South (Sul Global).

A Globalization (Globalização) como uma tendência crescente não só oferece acesso aos mercados internacionais, permitindo que os países aumentem suas exportações e atraiam investimentos estrangeiros, mas também fomenta a transferência de tecnologia e conhecimento, o que pode promover a inovação e a capacitação. Ela aprofunda-se à medida que a BRI facilita a conectividade em todo o mundo.

A BRI "é um mecanismo poderoso para tornar a globalização irreversível, porque manterá o curso e permanecerá irreversível apenas se puder ser mais inclusiva", disse Grzegorz Kolodko, ex-vice-primeiro-ministro da Polônia, no fórum temático.

"Isso é o que se chama aqui na China de 'ganha-ganha'", disse ele.

Em um mundo de desconfiança e narrativas distorcidas, a Iniciativa de Civilização Global (GCI), um conceito proposto pela China, tornou-se uma força vital para desafiar a hegemonia cultural, conforme observou Ong Tee Keat, Presidente do Centro da Nova Ásia Inclusiva, em discurso no fórum temático.

Ele disse que os críticos da BRI buscam remodelar o discurso global para perscrutar a influência da China, mas as três iniciativas da China e a BRI visam combater a desinformação, oferecendo fatos e números, o que capacita as sociedades civis e indivíduos atenciosos, particularmente do Global South (Sul Global).

A BRI transcende as diferenças entre civilizações, culturas, sistemas sociais e estágios de desenvolvimento, abrindo um novo caminho para intercâmbios entre países e estabelecendo uma nova estrutura para cooperação internacional, disse Xi, na cerimônia de abertura da BRF.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-19/How-has-BRI-become-a-popular-platform-for-international-cooperation--1o1O1dXTNf2/index. html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2252803/How_has_BRI_become_a_popular_platform_for_international_cooperation.jpg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN