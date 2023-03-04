CGTN: Как предложения CPРCC вносят свой вклад в разработку политики Китая

ПЕКИН, 5 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- В одном предложении членов 13-го Национального комитета Chinese People's Political Consultative Conference (китайская народная политическая консультативная конференция) (CPРCC) – высшего политического консультативного органа страны – настоятельно призывались приложить усилия для консолидации результатов искоренения нищеты путем обеспечения возрождения села.

Такие предложения сыграли активную роль в победе страны с абсолютной нищетой и в достижении среднезажиточного общества во всех отношениях, что является историческим достижением в нашей стране в 2021 году.

Это достижение, наряду со вкладом политических советников страны в разработку политики, было объявлено в субботу, когда в Пекине началась первая сессия 14-го Национального комитета CPPCC.

В ходе представления доклада о работе сессии Ван Ян Председатель 13-го CPPCC Национального Комитета заявил, что CPPCC провел исследования, консультации и обсуждения по широкому кругу вопросов. Некоторые из них связаны с экономическим и социальным развитием Китая, включая создание новой модели развития, развитие реальной экономики и обеспечение продовольственной безопасности, в то время как другие касались непосредственных интересов людей, например, как справляться со стареющим населением и совершенствовать основные культурные услуги в сельских районах.

Ван высоко оценил прогресс, достигнутый консультативным органом в пятилетний срок, и пообещал внести новые взносы в будущем.

Предложения, которые сработали

За последние пять лет членами Национального комитета CPPCC были представлены в общей сложности 29,323 предложения, и на 23,818 заявил заместитель председателя Шао Хун на заседании13 CPPCC Национального Комитета в субботу.

По словам Шао, к концу февраля текущего года было обработано 99,8 %.

По его словам, после проведения углубленных консультаций с соответствующими сторонами КГПХК стал свидетелем многих из этих предложений, отраженных в планировании политики и мерах.

В полной мере реализованы преимущества и роли предложений CPPCC в развитии всеобъемлющей народной демократии Китая и содействии социально-экономическому развитию страны, добавил Шао.

Новые взносы

2023 знаменуется как первый года для Китая впервые осуществивший в полной мере Руководящие принципы 20-го съезда Национального Конгресса Комунистической партии Китая (CPC), состоявшегося в октябре, в ходе которых была подчеркнута центральная задача содействия возрождению китайской нации на всех фронтах посредством китайского пути к модернизации.

На первом субботнем заседании главный политический советник Ван призвал всех членов CPPCC сделать высококачественные предложения по ряду стратегических планов Китая по строительству современной социалистической страны во всех отношениях.

В этой связи он добавил, что необходимо приложить усилия для отбора тем предложений, полевых исследований и целевых консультаций.

"CPPCC будет выполнять свои обязанности, практиковать полноценную народную демократию и способствовать великому единству всех сыновей и дочерей китайской нации в целях внесения нового вклада в реализацию целей и задач, поставленных 20-м CPC Национальным Конгрессом ", – заявил Ван.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-04/How-CPPCC-proposals-contribute-to-China-s-policymaking-1hUap8kZAfS/index.html

SOURCE CGTN