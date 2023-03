CGTN: como as propostas do CPPCC contribuem para a elaboração de políticas na China

PEQUIM, 4 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em uma proposta dos membros do 13° Comitê Nacional do Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), o principal órgão consultivo político do país, foram solicitados esforços para consolidar os resultados da erradicação da pobreza por meio do impulso para a revitalização rural.

Essas propostas haviam desempenhado um papel ativo na vitória do país na batalha contra a pobreza absoluta e na conquista da construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, uma conquista histórica feita em 2021.

Essa conquista, juntamente com a forma como os consultores políticos do país contribuíram para a elaboração de políticas, foi divulgada no sábado, quando a reunião de abertura da primeira sessão do 14° Comitê Nacional do CPPCC começou em Pequim.

Ao entregar um relatório de trabalho à sessão, Wang Yang, presidente do 13º Comitê Nacional da CPPCC, disse que a CPPCC realizou pesquisas, consultas e deliberações sobre uma ampla gama de questões. Algumas estavam relacionadas ao desenvolvimento econômico e social da China, como o estabelecimento de um novo padrão de desenvolvimento, o desenvolvimento da economia real e a garantia da segurança alimentar, enquanto outras preocupavam os interesses imediatos das pessoas, como lidar com uma população envelhecida e melhorar os serviços culturais básicos em áreas rurais.

Wang elogiou o progresso que o órgão consultivo alcançou no prazo de cinco anos e prometeu novas contribuições no futuro.

Propostas que funcionaram

Nos últimos cinco anos, um total de 29.323 propostas foram apresentadas pelos membros do Comitê Nacional da CPPCC e 23.818 arquivadas, disse Shao Hong, vice-presidente do 13º Comitê Nacional da CPPCC, na reunião de abertura de sábado.

Até o final de fevereiro deste ano, 99,8% haviam sido atendidas, disse Shao.

Depois de realizar consultas aprofundadas com as partes relevantes, a CPPCCviu muitas dessas propostas refletidas no planejamento de políticas e medidas, disse ele.

As vantagens e os papéis das propostas da CPPCC no desenvolvimento da democracia popular de todo o processo da China e na promoção do desenvolvimento econômico e social do país foram totalmente aproveitados, acrescentou Shao.

Novas contribuições

2023 marca o primeiro ano em que a China implementa plenamente os princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC), realizado em outubro passado, quando a tarefa central de promover o rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes, por meio de um caminho chinês para a modernização, foi reforçado.

Na reunião de abertura de sábado, Wang, o principal conselheiro político, pediu a todos os membros da CPPCC que façam propostas de alta qualidade sobre uma série de planos estratégicos da China para a construção de um país socialista moderno em todos os aspectos.

Para esse fim, devem ser feitos esforços na seleção dos temas das propostas, pesquisa de campo e consultas direcionadas, ele acrescentou.

"A CPPCC cumprirá seus deveres, praticará todo o processo da democracia popular e promoverá a grande unidade entre todos os filhos e filhas da nação chinesa para fazer novas contribuições em direção à realização dos objetivos e tarefas estabelecidos pelo 20th CPC National Congress", disse Wang.

FONTE CGTN

