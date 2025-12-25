CGTN : La fête d'hiver la plus chaude de Chine

BEIJING, 25 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'émission de CGTN « China's Coldest City, Hottest Party » (La ville la plus froide de Chine, la fête la plus chaude) se penche sur la popularité croissante de Dongbei, dans le nord-est de la Chine, en tant que destination hivernale de premier plan. C'est aussi l'histoire d'une région où la neige et la glace ont été perçues comme des obstacles au progrès, mais qui, une fois récoltées, se sont rapidement révélées être des catalyseurs d'un progrès et d'une prospérité incroyables.

Left! Left! Right! Right! Internet celebrity, Brother Left and Right is back at it this winter. This December, Harbin Ice and Snow World opens its gates, and the hottest party on an ice stage is in full swing. Follow Brother Left and Right's lead and party like a rock star this winter in Harbin at −20C! Speed Speed

Après avoir été une grande puissance industrielle à l'intérieur de la Chine, la région a été laissée pour compte par l'essor stupéfiant de régions et de villes plus chaudes au sud. Depuis plus de vingt ans, la revitalisation du Dongbei est une stratégie nationale clé en Chine. Brother Left and Right, comme l'appellent affectueusement ses fans, a été témoin de la revitalisation de Dongbei grâce à des politiques gouvernementales visionnaires et à l'esprit de ses habitants.

En le voyant sauter de haut en bas sur la scène, enflammant les foules à l'immense monde de glace et de neige de Harbin, on comprend mieux pourquoi il est l'influenceur hivernal le plus en vogue en Chine. L'expérience de ce qui pourrait être la plus grande fête d'hiver au monde, entourée de sculptures de glace plus grandes que nature, est certainement à couper le souffle. Il n'est pas étonnant que Dongbei soit si populaire en Chine aujourd'hui et que ses habitants soient si optimistes quant à l'avenir.

La revitalisation de Dongbei est une réussite, celle d'un territoire remodelé par une politique et une attitude positive. Outre les sculptures de glace et les fêtes d'hiver, de nouvelles industries et usines, ainsi que des stations de ski, remodèlent également Dongbei. Ce boom de popularité et d'opportunités est une preuve solide que l'économie chinoise de la glace et de la neige est aussi précieuse qu'une montagne d'or et d'argent. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour y jeter un coup d'œil.

